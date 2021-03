Ruth, la supuesta examiga especial de Iker Casillas: "Cuando estuvo conmigo, nunca respetó a sus parejas"

Este sábado se ha sentado en el plató de Sábado Deluxe Ruth, una supuesta examiga especial de Iker Casillas (39 años). La mujer ha sostenido que Iker y ella se han visto durante seis años. "La imagen del portero puede cambiar para siempre", ha aseverado el programa. Ruth ha explicado, una vez sentada, lo que sigue: "Desde el 2002 mantuvimos una relación íntima". Historia que les duró, siempre según esta versión, hasta 2008.

"Él vino, se acercó y me pidió su teléfono. A los dos días, recibo su primera llamada. Él vivía con sus padres, en Boadilla, y yo con mis padres. Al principio, decía yo 'qué raro es este chico'. A él le molestaba la presencia de mi portero. Llegaba a casa y me decía 'es que lo de tu portero, hablándome del partido de hoy y del de la semana que viene', no es normal". Y sostenía: "Yo he sido una amiga especial y los amigos lo sabían. Se besaba conmigo con piquitos, besos normales. Los amigos tienden a cubrirse unos a otros".

Ruth, la supuesta examiga especial de Iker Casillas, durante su entrevista en 'Deluxe'.

Y da la clave de su amor: "Yo me enamoro de él porque lo admiro y es buen chaval, pero veo mentiras", al tiempo que afirma: "Cuando estuvo conmigo, nunca respetó a sus parejas. Es mentiroso, egoísta y desleal". No titubea cuando asevera que él "mandaba a un compañero del Madrid cuando iba a buscarle. Me quedaba a dormir cuando sus padres no estaban. Sus amigos me decían que me estaba engañando". ¿Son ciertos los rumores de que Iker es tacaño? Ruth responde: "Es muy tacaño. Ha llegado para nosotros una fecha puntual y nunca ha tenido un detalle. Nunca. Me llamaba la atención, pero he sido una mujer que me pagaba siempre mis cosas. He sido engañada porque yo dejaba cosas sin hacer, pero cuando yo lo necesitaba me decía que no podía".

Ruth apareció en el momento en que Iker estaba en relaciones con Eva González: "Le ocultaba, pero la relación terminó por avanzar. No nos presentamos en familia. Él era muy celoso. Me decía de Eva 'es que no la aguanto, la voy a dejar'. Yo pensaba que él, con la madurez, iba a cambiar. Me han llegado comentarios de que ha estado con más chicas conocidas". Y sobre su buena vida y la gestión de su patrimonio por parte de sus padres, sostiene: "Es normal que los padres quisieran gestionarle el dinero. El padre no quería que se le fuera la cabeza. Hubo un tiempo en que los padres le dieron un sueldo mileurista. Él me daba a entender que estaba un poco de pies y manos".

La otra supuesta amiga de Iker

Iker Casillas junto a Sara Denez, la mujer con la que se le relaciona, en un fotomontaje de JALEOS.

A Carbonero no ha sido la única a la que le han buscado pareja desde que hace una semana desvelara su separación. A Casillas también se le ha relacionado con otra mujer, llamada Sara Denez, quien esta semana protagonizó los titulares de la prensa del corazón. La mujer en cuestión tiene 43 años y, aunque es cordobesa de nacimiento (de Cañete de las Torres), vive en Málaga.

Sin embargo, tal y como ha ocurrido ahora con Pablo López, la implicada en el asunto desmintió la información a través de sus redes sociales. El mismo día que salió a la luz esta noticia Sara Denez compartió un story en su perfil Instagram en el que se podía leer en letras blancas de gran tamaño sobre fondo negro las siguientes palabras: "Es falso".

Con el fin de respaldar su respuesta, la artista también compartió una publicación al lado de un hombre que, aseguraba, es su pareja. "Espero que pague quien dé informaciones falsas o intente hacer daño. Soy una tía normal de la vida. Tengo mi pareja y una vida tranquila. No soy novia de quien inventan. ¡Pobre Iker!", escribió en su reciente publicación.

