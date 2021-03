8 de 10

La periodista y colaboradora de 'Viva la vida' le ha dedicado estas palabras a su padre: "Eras único y también plural. Eras excepcionalmente bueno. En esencia, un hombre bueno. Un buen compañero de vida, un buen padre, un buen amigo; un hombre bueno. Un hombre bueno. Tu singularidad pasaba por tu pluralidad. Y tu pluralidad te hacía el más singular de los tipos de tu época. Así te mostrabas y así nos lo enseñaste. Tu doctrina predicaba que debíamos ser únicos y genuinos. Y también ser plurales y abiertos –de corazón– a todos y a todo. Tu contradicción tenía siempre tanta cordura... Enarbolabas la sonrisa como bandera y, siempre, enseñabas y agitabas la blanca. Eso sí lo aprendí bien. Lo de la sonrisa, digo. También que la única bandera que hay que agitar es la que defiende la paz. Dicen que hoy es el día del padre. Hace mucho, mucho tiempo –mi corazón y mi alma me dicen que demasiado– que te fuiste, físicamente, de mi lado. No he dejado de celebrar “El día de mi Padre” ni uno solo de los que me faltas. Sigo siendo tu niña de miradas cómplices. Sigo entendiéndome contigo con sólo cruzarnos los ojos, con sólo mirar tu campo, con disfrutar de tu paisaje. Me gusta saber que hoy, como entonces, puedo acomodarme en tu regazo en cualquier instante del día. Sé que hoy, como entonces, me proteges, me velas y me amas. ¡Te quiero, papá!".