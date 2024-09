Primer balance de RTVE sobre 'La Revuelta' de David Broncano: "El servicio público tiene que reírse de sí mismo"

Ricardo Castella, director de La Revuelta, y Agustín Alonso, delegado de Contenidos de RTVE, han acudido este domingo a RTVE Responde. Ambos han rendido cuentas ante las quejas, peticiones y sugerencias de los telespectadores de la cadena pública, transmitidas a través de Rosa María Molló, nueva Defensora de la Audiencia.

En primer lugar, Alonso ha querido remarcar que el programa de David Broncano no llegaba a la Corporación "para competir", sino para "abrir ventanas en la programación general y en la propia RTVE". "Se ha visto que la mayor parte de la gente que tenía quejas o prejuicios se ha dado cuenta de que no era esa la imagen que se había forjado a partir de determinadas polémicas", ha comentado Alonso.

Y es que Agustín no es otro que el 'Agustín' que ejerce como mascota del programa, junto a Divulgación y Respeto. Un ejemplo de que "el servicio público tiene que saber reírse de sí mismo" y no solo ser entendido como "sesudo, aburrido o lento", ya que ha de haber "para todos" los públicos.

"La autenticidad es el éxito de La Revuelta, abordar temas de los que se está hablando. Si te acusan de gastar dinero, cuando encima no es real, es un precio más barato que lo que había antes [la serie 4 Estrellas], y no todo ese dinero es para Broncano. O si te dicen que ese dinero no se puede dedicar a otras cosas, cuando ese dinero viene del presupuesto de RTVE.... Hay que abordarlo y convertirlo en humor inteligente. Es parte del éxito del programa", ha reflexionado Alonso.

"Entiendo que haya público de RTVE o personas dentro de la propia RTVE a la que les chirríe, que les rasque. A mí, personalmente, me encanta la broma de Agustín. Lo que tiene que hacer el servicio público es reírse de uno mismo", considera el responsable de Contenidos del ente estatal.

Agustín Alonso, Rosa María Molló y Ricardo Castella en 'RTVE Responde' RTVE

Por su parte, Castella ha asegurado que el principal reto de la mudanza de Movistar Plus+ a RTVE era comprobar si la antigua Resistencia podía encajar en una cadena pública": "Daba la sensación de que sí. Estamos en el foco, en el escrutinio. Observados. Y luego también estaba la hora, que nosotros venimos de hablar como se habla a las doce la noche".

"La gente tiene la idea de que RTVE es una cosa que está ahí de toda la vida, que son como dinosaurios. Y luego resulta que tienen a personas como Agustín [Alonso], que te lo puedes encontrar en un concierto de Karol G. Aquí hay gente que lleva mucho tiempo, gente nueva, todo se está renovando últimamente", ha expresado Ricardo, consciente de que "los espectadores más jóvenes también tienen derecho a ver cosas en la tele pública". De hecho, La Revuelta permite "cierto diálogo entre generaciones en las casas".