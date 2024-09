Frustración y rabia entre los opositores de RTVE: "Me he perdido la boda de mi hermana para nada"

Los aspirantes a las oposiciones afectadas han expresado este domingo su "indignación y frustración" por el aplazamiento del examen previsto para la prueba de informador de RTVE debido a que se habían filtrado las preguntas, 22 años después del último examen que realizara la cadena pública.

Los 5.028 opositores a la prueba teórica de Información y Contenidos, de los algo más de 21.000 inscritos en el conjunto de las categorías, estaban citados a las 11.00 horas en distintas facultades del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid.

"Llevo tres años liado, me pierdo la boda de mi hermana ayer para nada a una hora del examen. Esto es tremendo", ha informado un usuario de X presuntamente afectado por la cancelación del examen.

"Si hay corrupción dentro de la corporación que lo digan abiertamente, que hagan un proceso de oposición para la gente de dentro y otro para la gente de fuera", comentaba otra persona que iba a examinarse hoy.

No ha sido la única en profesar sus quejas ante los medios, otra opositora ha declarado desde el campus donde se iba a celebrar el examen: "Me parece vergonzoso que se haya filtrado, creo que aquí todos estamos esperando a poder hacer el examen y tener un puesto de trabajo y que haya gente a quien se le filtren las preguntas es indignante".

"Muchos somos de fuera de la península, yo soy de Melilla y hay gente de Ceuta y de Canarias. ¿Ahora qué pasa con los billetes de avión que hemos comprado? porque no están baratos precisamente", indicaba otra mujer al ser preguntada por la cancelación de la prueba por filtración de preguntas.

A sólo 3 minutos

A la indignación general que les supone llevar tanto tiempo preparándose un examen, se ha sumado que, a tres escasos minutos de comenzar, han recibido un correo de RTVE en el que se les informaba de la suspensión de la prueba, debido, según los sindicatos, a una filtración del 83 por ciento de las preguntas, según los sindicatos.

"Indignación. No se respeta nada, cuando debe haber un rigor y una seguridad. Me indigna", ha confesado Benito Pérez, de 25 años, en declaraciones a Efe para mostrar su malestar por lo ocurrido, sobre lo que RTVE ha abierto una investigación.

A su juicio, hay gente que se ha preparado durante años la oposición, que no se convoca desde 2007, y ahora ven cómo la incertidumbre vuelve a apoderarse del proceso. "Es una vergüenza", ha incidido Benito, aspirante a una de las 474 plazas de informador.

"Es muy frustrante. Sobre todo para la gente que se ha preparado esta oposiciones con tanto tiempo y que no tienen una respuesta de cuándo se van a volver a convocar", ha afirmado en declaraciones a Efe Andreína Pérez, quien ha viajado desde Barcelona para hacer el examen.

Andreína es una de las numerosas aspirantes que se ha desplazado este fin de semana a Madrid, como otros que lo han hecho desde distintos puntos de España y de países de Europa y de América Latina.

Reembolso de gastos

Los aspirantes están a la espera de tener información de si se abonarán el coste del alojamiento y del transporte de quienes han venido desde fuera de la capital.

CCOO de RTVE ha exigido la devolución de los gastos incurridos y ha pedido a los afectados que conserven los recibos y facturas.

UGT, en otro comunicado, también ha pedido a la dirección del ente público que abone "todos los gastos generados a las personas candidatas", incluso, sin tener justificante.

Irene Santamaría, editora adjunta en el Canal 24 Horas, ha aseverado que lo que ha pasado "no tiene perdón". "Me avergüenzo enormemente de la gente que forma parte de la empresa y ha filtrado los exámenes. No nos merecíamos esto", se ha quejado en X..

Patricia, de 26 años y con contrato temporal en RNE, ha expresado su "enfado y tristeza" por el aplazamiento.

A su juicio, es adecuado parar el proceso ante la sospecha de irregularidades, aunque se ha preguntado "cómo se ha dejado que se filtre un porcentaje tan alto de preguntas".

"Mejor que haya sido así, porque si se hubiera hecho el examen y se hubiera anulado tras conocerse las notas, hubiera sido peor. Dentro de lo malo, se ha actuado bien", ha opinado Juan, de 36 años, quien también tiene contrato no fijo con la radio pública.

David, otro interino en el ente público, tenía la sospecha de que podía haber una filtración, "pero no de forma masiva".

Frente a la entrada de la Facultad de Económicas y Empresariales, un grupo de candidatos ha protestado al grito de 'mercenarios', 'sinvergüenzas' o 'cabrones'.

Poco después, algunos han comenzado a golpear las puertas de la facultad para exigir explicaciones y que RTVE facilite justificantes de asistencia para poder solicitar un reembolso de los billetes de transporte y de alojamientos.