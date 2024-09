'La Revuelta' de Broncano intenta "que vayan a menos" las bromas de drogas, pero se defiende: "No las romantizan"

RTVE Responde ha inaugurado temporada con nueva Defensora de la Audiencia, Rosa María Molló, y con los responsables de La Revuelta en plató. Ricardo Castellá, director del programa, y Agustín Alonso, delegado de Contenidos de RTVE, han contestado a las quejas y sugerencias de la audiencia.

Molló ha puesto sobre la mesa la queja de un espectador que, según la Defensora, hablaba por muchos: la supuesta "apología" de las drogas en el 'access prime time' de la cadena pública. Especialmente, a través de los chistes de Grison. Castella ha arrancado tajante su respuesta: "Somos conscientes de dónde estamos y la hora a la que se emite el programa".

"Hacemos un programa más largo de lo que luego se emite. Eso lo disfruta la gente que va al teatro", ha explicado el cómico, y Alonso ha añadido que, dependiendo de contextos, canales u horarios, unas palabras pueden resultar "malsonantes" o no.

Ricardo no ha evitado tirar de su habitual humor para decir que están "intentando sujetar a Grison": "Históricamente, hacía muchos chistes, juegos de palabras. No es una incitación. Él tenía pinta de consumir drogas y luego se ha convertido en un señor que es casi un sacerdote, que hace ejercicio y es un ejemplo para los jóvenes".

"Hay una normativa que hay que respetar", ha aceptado Castella, asegurando que están "intentando que vayan a menos" estas bromas. Aun así, defiende que algunas de ellas surgen de forma absolutamente natural y después no se desarrollan por tratarse de La 1.

Ejemplo de ello, el objeto que trajo un asistente al teatro Príncipe de Gran Vía hace unos días, algo similar a "un pollo en una bolsa". La frase pudo ser interpretada como "pollo" de sustancias poco recomendables, pero ninguno de los allí presentes continuó haciendo humor de ello.

Imagen del 'RTVE Responde' de este domingo RTVE

Con todo, el responsable de Contenidos de RTVE anima a los televidentes a diferenciar entre dos partes del programa: "los primeros 10 o 15 minutos", en los que el formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa se encuadra en el horario protegido, y el resto de la emisión.

Alonso ha puesto el foco en esos primeros compases de programa, cuando se introducen "pitidos" en palabras inapropiadas o 'el hombre mágico' envía a los niños a dormir a las 22:00 horas. Este ejerce de separador entre el horario protegido y el que no está sujeto a restricciones.

"A mí me parece muy legítimo que la gente lo diga. El tema de las drogas es complejo y sensible. También habría que ver si eso es incitación. A lo mejor algún día patinamos, pues se pedirá perdón y se corregirá, pero en general no son bromas que romanticen las drogas", ha aclarado Agustín Alonso.

Sobre la presencia de más mujeres en 'La Revuelta': "En ese sentido, estamos en un proceso, lo hemos hablado"

Otro de los mensajes que han hecho llegar los espectadores a RTVE Responde tiene que ver con sus exigencias de mayor presencia femenina en La Revuelta. Por ahora, solo Valeria Ros y LalaChus cuentan con sección propia en el 'show' de Broncano. Agustín Alonso ha remarcado que también están trabajando en este aspecto.

"Es un programa que nosotros adquirimos, que invitamos a que viniese a RTVE, pero ya viene de un canal privado, que no tiene esas responsabilidades y obligaciones. En ese sentido, estamos en un proceso, lo hemos hablado. Una característica del programa es que surge de la naturalidad, de la improvisación, de la interacción con David", ha añadido Alonso, rogando "paciencia" a la audiencia.

Agustín ha puntualizado que "no es tan fácil introducir cosas de repente", pues, si se hace "abruptamente", podría ir "en perjuicio del programa". "Estamos en ello, tal cual. Desde el principio. Es una pelea que hay en la comedia en general", ha zanjado Castella.