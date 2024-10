"¿No te cansa un poco?": así hablaba Rafa Nadal sobre su retirada hace un mes en 'El Hormiguero' de Pablo Motos

Rafa Nadal ha anunciado este jueves su retirada del tenis profesional. El tenista español más laureado de todos los tiempos ha comunicado la decisión a través de un vídeo lanzado en redes sociales, en el que explica los motivos que le han llevado a abandonar las pistas. La final de la Copa Davis, que se disputará en Málaga en noviembre, será su último torneo.

"Han sido dos años difíciles. No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. En esta vida, todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás podría imaginar", dice el ganador de 22 Grand Slam.

Pues bien, hace poco más de un mes, el 2 de septiembre, Rafa Nadal concedió su última entrevista en televisión. El de Manacor fue el invitado con el que El Hormiguero de Pablo Motos inauguró su temporada número 19. Su visita al programa de Antena 3 alcanzó un espectacular 21% de share y 2.378.000 espectadores de audiencia media.

La retirada fue uno de los asuntos que abordó Motos en su charla con Nadal. "¿No te cansa un poco que te retiren?", quiso saber el de Requena. "Lo entiendo porque son muchos años y porque he pasado por muchos problemas físicos, especialmente estos dos últimos años", empezó respondiendo Nadal.

"Es normal la pregunta. Al final llega un momento en el que no puedo convivir diariamente pensando en la retirada, porque entonces no terminas de intentarlo de verdad".

"Lo que he hecho es darme un margen, darme la opción de disfrutar del tenis, intentando disfrutar del día a día. Siempre digo lo mismo: dejadme mi tiempo y, cuando tenga clara mi decisión, os lo diré", añadía la leyenda del deporte español, bromeando sobre los titulares en los JJOO de París que hablaban sobre su retirada.

"Se han terminado los objetivos que yo tenía marcados y no he conseguido lo que me hubiera gustado conseguir. Esperaba estar más sano. Cuando volví de la lesión me ha costado. Llegué en un buen momento a Roland Garros, pero tuve un sorteo no muy adecuado y el primer día me mandaron para casa", agregaba Nadal, haciendo balance de la que, ahora sí, ha sido su última temporada.

En su visita a El Hormiguero, además, Rafa Nadal tuvo un bonito gesto con una niña con discapacidad que se encontraba en la grada del público junto a la que parecía ser su madre. El tenista le dio la mano y se interesó por ella: "¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?". Su detalle fue aplaudido en redes sociales.