Ana Guerra revela cómo le pidió matrimonio a Víctor Elías y qué pasaría si Felipe y Letizia fuesen a su boda

Ana Guerra ha ido a pasárselo bien a El Hormiguero en la noche de este miércoles 9 de octubre. La cantante tinerfeña ha ido para promocionar su nuevo álbum de estudio, Sin final. Además, la artista ha dado detalles sobre cómo está preparando su boda con el músico y actor Víctor Elías y también sobre cómo fue la pedida de mano. Además, Pablo Motos le ha dado ideas sobre qué pasaría si, finalmente, los reyes Felipe y Letizia acuden al enlace.

Motos fue muy directo. Nada más sentarse la canaria, le preguntó si estaba más nerviosa por la boda o por la salida de su nuevo disco. “La boda. Sí. Con el álbum, he hecho lo que me ha dado la gana. Con el enlace también, pero no tengo experiencias anteriores”, expresaba Guerra. “Discos de oro, tienes. Pero bodas de oro, no”, añadían Trancas y Barrancas.

Guerra confesaba que los preparativos le han hecho ver que no todo puede estar 100% controlado en el convite. “Ahora digo que salga como tenga que salir. Al final, es dejar que surja la magia de aquellos momentos que quedan como anécdotas”, confesa la exconcursante de Operación Triunfo. “Si todo sale según lo programado, ¿de qué se hablará si no?”, añadía.

Motos procedió a recordar que Felipe VI y Letizia Ortiz están invitados al casorio, dado que el actor de Los Serrano es primo segundo de la reina consorte. “Si hay una conga, tienen que ir primeros, por protocolo”, expresó el presentador, provocando que la artista se echase una carcajada. Guerra no paraba de reír. “No lo había pensado”, añadía la cantante.

“No los puedes poner en medio. El Rey, además, es muy alto”, argumentaba Motos. “Además, si se pone el primero, seguro que todo el mundo le sigue”, agregaba cómplice Guerra, recordando que será el 31 de octubre cuando pase por la vicaría y será Fran Perea quien oficie el enlace. Tras darle consejos a la tinerfeña, partiendo de su experiencia en su matrimonio, Guerra recordó cómo fue la pedida de mano, compartiendo que fue ella quien le pidió la mano a él.

Pablo Motos y Ana Guerra en 'El Hormiguero'.

“Llevaba un mes guardando el anillo dentro de una bota. Llegué a pensar que lo había perdido y lo pasé fatal. Pensé que, al final, él tenía que encontrarme el momento a mí. No veía el momento ideal. […] Los domingos vamos a comer a casa de su familia. Entonces, en uno de esos domingos, cogí el anillo y dije: ‘es hoy’. Terminamos de comer, su familia no lo sabía. Les dije que le iba a pedir matrimonio a Víctor, si no les importaba”, expresaba la tinerfeña.

De modo, que la pedida fue delante de su familia política. “Él no se lo esperaba, evidentemente. La verdad, yo tampoco, porque no veía el momento. No sé, me hizo mucha ilusión. Lo disfrutamos en familia y yo tengo esa concepción a la hora de disfrutar de las cosas: el núcleo, la comunidad. Claro, dijo que sí”, proseguía Guerra en su relato.

Ana Guerra en 'El Hormiguero'.

La cantante le confirmó a Motos que, después, fue Elías quien le pidió matrimonio a ella. “Teníamos un pacto que decía que los dos queríamos tener una pedida. Entonces, da igual quien lo pida primero, pero el otro lo tiene que hacer también. Entonces, un mes después pasó. Llevaba un tiempo oliéndome algo. Yo iba monísima todos los días. Me levanté uno de ellos en Salamanca. Fui al baño […] y después me sentó a ver un vídeo en el que se suponía que era un nuevo trabajo suyo. La grabación acabó con la pedida de Víctor y él arrodillado. Yo estaba recién levantada y él me dijo: es cuando más guapa estás”, confesaba.