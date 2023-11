El sorprendente parentesco entre Víctor Elías y la Familia Real que llevaría a Letizia a su boda con Ana Guerra

Una de las últimas sorpresas del año ha sido el anuncio del compromiso matrimonial entre Ana Guerra (29 años) y Víctor Elías (32). Después de casi dos años de relación, la pareja ha anunciado su boda a través de una publicación en sus perfiles de Instagram. "Ella: Sí, quiero. Él: Sí, quiero", compartieron el actor y la exconcursante de Operación Triunfo con una emotiva fotografía mostrando sus anillos de compromiso.

La pareja ya no esconde su amor, a pesar de que sus inicios no fueron fáciles, según ha revelado la cantante y compositora en una entrevista en la que ha explicado cómo fueron sus inicios con Víctor Elías. "Mal, mal. En plan... no te soporto. Tuvimos una discusión tocha", declaraba Ana Guerra en Animales humanos, el pódcast presentado por Ibai Vegan.

Sin embargo, la noticia de su paso inminente paso por el altar ha consolidado su historia de amor en un momento en el que las figuras más conocidas del país están atravesando sonadas rupturas, como es el caso de Laura Escanes (27).

Por eso, en su primera aparición pública tras el anuncio de su compromiso matrimonial, los novios han sido preguntados por Socialité acerca de la lista de invitados a su enlace. En este último encuentro con la prensa, ambos han despejado dudas acerca de si la reina Letizia (51) será invitada a la boda.

"A mí no me preguntéis si Letizia va a venir, eso preguntádselo a él porque es su parte de la lista", ha contestado la cantante la alfombra roja del preestreno de la docuserie de Marta Díaz. En este sentido, ha sido el propio actor el que ha despejado las dudas. "Sí, invitarla sí, claro. Luego si viene o no viene no lo sé. Hace mucho tiempo que no la veo, pero la admiro", ha explicado haciendo alusión a la ilusión que le habría hecho a su madre que la monarca estuviera presente en este día tan especial.

El parentesco entre Víctor Elías y la reina Letizia

Lo que no sabe el actor es si la reina Letizia asistirá o no a su boda. "Si viene o no viene, no lo sé. Hace mucho tiempo que no la veo", ha manifestado. Ambos tienen un vínculo muy especial antes de que la Reina se casara con el rey Felipe VI (55). De hecho, cuando era presentadora de los informativos de TVE, Víctor Elías siempre se mostraba orgulloso de ella.

Una admiración que viene de familia, ya que la madre de Víctor Elías, Amelia, era prima hermana del padre de la reina Letizia, Jesús Ortiz. De este modo, los dos son primos segundos. "Yo ya fardaba de prima cuando era presentadora en Televisión Española", ha añadido Víctor Elías.

Sin embargo, su relación no pasa por el mejor momento, ya que el actor no recibió un mensaje de la reina Letizia cuando falleció su madre hace unos meses. Así lo reveló Víctor Elías que explicó que no le dio el pésame en ese duro momento, pese a ser su familia.

Todavía no se conoce la fecha del enlace de la pareja donde harán oficial su amor ante la presencia de sus invitados. Será uno de los momentos más importantes de sus vidas después de que comenzaran su romance. Fue el 9 de febrero de 2022 cuando la revista ¡HOLA! desveló la noticia y, poco después, coincidiendo con el Día de San Valentín, Ana y Víctor lo confirmaron con un romántico vídeo.

