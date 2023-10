Ana Guerra y Víctor Elías anuncian su compromiso tras casi dos años de relación: los anillos que se han regalado

Ana Guerra (29 años) y Víctor Elías (32) han dado un paso más en su relación. En la noche de este pasado domingo, 29 de octubre, la pareja anunció su compromiso con un post conjunto en redes sociales.

"Ella: sí, quiero. Él: sí, quiero". Así titulaban un romántico álbum en el que se muestran muy cómplices, divertidos y presumiendo de anillos. Y es que Ana Guerra no es la única que lleva una alianza de compromiso. A través de las redes se ha podido constatar que Víctor también luce una joya como simbolismo de su unión, que le habría regalado la artista canaria.

La noticia ha alegrado a sus seguidores y, sobre todo, a quienes han seguido su historia de amor. Destacan los cariñosos mensajes de conocidas figuras como Miguel Ángel Muñoz (40) -expareja de Ana Guerra-, Roberto Leal (44), Ana Mena (26), Chenoa (48) o Laura Escanes (27).

[Ana Guerra y Víctor Elías confirman su relación con un romántico vídeo que acaba en beso]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VÍCTOR ELÍAS (@lalias3)

La exconcursante de Operación Triunfo y el actor, primo de la reina Letizia (51), han dado un paso más en su relación casi dos años después de que comenzaran su romance. Fue el 9 de febrero de 2022 cuando la revista ¡HOLA! desveló la noticia y poco después, coincidiendo con el Día de San Valentín, Ana y Víctor lo confirmaron con un romántico vídeo en el que la artista aparecía cantando mientras a su lado, tocando el piano y dedicándole miradas de auténtica adoración se encontraba el intérprete. Se trataba de un tema escrito por la canaria, como ella misma confesaba.

Desde entonces Ana Guerra y Víctor Elías no han ocultado su amor y se han mostrado cómplices y muy cariñosos en un sinfín de ocasiones. Tanto en redes sociales como en eventos públicos.

Ana Guerra y Víctor Elías se han prometido.

En uno de estos últimos encuentros, de hecho, la cantante fue preguntada por sus intenciones de contraer matrimonio. Esta vez no la acompañaba su pareja, pero muy sonriente contestaba a la pregunta. "Sí, claro, nos queremos casar. Yo me imagino el resto de mi vida con Víctor, me imagino el momento de la boda, me apetece mucho", decía en la promoción del nuevo disco de David Bisbal, hace casi un mes.

Entonces Ana Guerra confesaba que tenía dudas sobre el lugar de la boda, en caso de que se llevase a cabo. "No lo tengo muy pensado. Un bodorrio me encanta", comentaba en aquel encuentro con la prensa.

Ahora que es un hecho, no se conocen mayores detalles sobre el 'sí, quiero'. De momento Ana Guerra y Víctor Elías solo se han limitado a anunciar su compromiso con una publicación que ha hecho inmensamente feliz a sus fans.

Sigue los temas que te interesan