Laura Escanes y Álvaro de Luna rompen por sorpresa su relación tras un año juntos

Laura Escanes (27 años) y el cantante Álvaro de Luna (29) han roto su relación sentimental tras un año juntos. Fue el pasado noviembre de 2022 cuando una revista del corazón lo captó en actitud cariñosa y dándose un romántico beso. En ese momento, comenzó un idilio que ahora ha finalizado. La pareja ha decidido tomar caminos separados.

Tal y como avanza ¡HOLA!, la decisión de este quiebre sentimental se habría tomado "de mutuo acuerdo". Fue hace dos semanas cuando ambos pusieron punto final a su romance.

En esa línea, de acuerdo a la información que ha deslizado el tiktoker Abel Planelles, la dupla vivió una profunda crisis en su historia de amor el pasado verano. Un momento aciago que, incluso, provocó una primera ruptura, pero que, a priori, supieron sortear.

[Laura Escanes y Risto Mejide, "condenados a entenderse" un año después de su divorcio]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LAURA ESCANES (@lauraescanes)

Si bien es cierto que la citada publicación habla de que han sido los dos, en consenso, quienes han tomado la determinación de separarse, Planelles sostiene que, en realidad, la que ha dado el primer paso ha sido la propia Laura Escanes.

Esta ruptura acontece tan sólo horas después de que Álvaro de Luna dejara de seguir en sus redes sociales a la que hasta ahora era su pareja y razón de amor.

Un unfollow que muchos interpretaron -acertadamente- como un adiós. A pesar de que lo han intentado en varias ocasiones, finalmente no ha podido ser. Laura vive un momento completamente distinto al de Álvaro, una incompatibilidad que, sumada a otros factores, ha sido letal en su romance.

Laura Escanes y Álvaro de Luna en una imagen de las redes sociales de ella.

Cabe recordar que la vida amorosa de Escanes se convirtió en noticia y en portadas de revistas pocos días después de finiquitar su historia de amor con su marido, Risto Mejide (48). En esos intensos días, la revista Lecturas llevaba hasta su portada que Laura Escanes salía con el youtuber Mister Jägger (28). Ninguna de las partes lo desmintió.

Muy poco después, a finales de octubre, la misma publicación fotografiaba a la catalana besándose apasionadamente con el cantante Álvaro de Luna. El sumun del romance llegó el pasado julio, cuando, en uno de sus conciertos, en el Zevra Fest, el artista sevillano subió a Escanes al escenario para cantarle cara a cara Todo contigo, la canción que le compuso y cuyo título ella lleva ahora tatuado en su mano.

"Tú me has devuelto las ganas. Yo quiero todo contigo. Perdidos en una playa hasta que el sol se vaya y la luna sea testigo", reza el estribillo del tema que reflejaba, entonces, a la perfección los inicios de aquel amor que se las prometía perfecto entre ellos. "Esta canción se la escribí a ella. No hay nada más bonito", reveló Álvaro ese día tan especial.

Después, Álvaro de Luna publicaba el vídeo del precioso momento junto a su pareja en su cuenta de Instagram: "De las cosas más bonitas que me han pasado estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón".

Y remachó: "Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de mi alma. No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor persona". No obstante, su amor no ha podido durar para siempre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LAURA ESCANES (@lauraescanes)

Sigue los temas que te interesan