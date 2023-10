La última e inquietante imagen que Matthew Perry publicó: bañándose en su jacuzzi días antes de morir

La noticia de la inesperada y trágica muerte del afamado y querido y respetado actor Matthew Perry, a los 54 años, ha enlutado el corazón de sus millones de seguidores repartidos por todo el mundo. Su entrañable personaje Chandler Bing en la popular serie Friends consiguió que Perry entrara en los hogares y se le quisiera al mismo tiempo que se le admiraba profundamente.

Por este motivo, su deceso, acontecido este pasado sábado, 28 de octubre, en su casa de Los Ángeles, ha impactado y entristecido a propios y extraños. Perry ha sido hallado sin vida en el interior del jacuzzi de su domicilio.

"No había señales de ningún hecho delictivo", se ha asegurado en las últimas horas. De momento, se desconoce la causa de su fallecimiento, si bien es cierto que en los últimos años Matthew había librado una severa batalla contra las drogas y el alcohol.

Eso sí, según los informes policiales, no se han encontrado drogas en su hogar, y el mismo actor había relatado que llevaba mucho tiempo rehabilitado. Pese a este extremo, hay que subrayar que en las últimas semanas Perry publicó en su red social Instagram una serie de instantáneas y mensajes que ya entonces inquietaron sobremanera a sus seguidores.

La última imagen que colgó es, cuanto menos, llamativa: el actor en el interior de su jacuzzi dándose un baño. La fotografía fue publicada hace justo seis días. "Oh, ¿así que el agua tibia dando vueltas te hace sentir bien? Soy Mattman", escribió el intérprete junto a la foto en la que se le veía, de noche y a lo lejos, disfrutando de un relajante baño con auriculares puestos, puede que escuchando música.

Horas después, Perry publicó un vídeo de noche, en el que enfocaba a la luna. "¿Entiendes lo que estoy tratando de decirte? -Soy Mattman", se puede leer junto a la publicación.

Matthew Perry en una imagen reciente de sus redes sociales.

Llama la atención, además, que el artista destacara con frecuencia en sus redes el nombre Mattman, una referencia al saludo del superhéroe Batman y al diminutivo de su nombre real. De hecho, en sus publicaciones de la última semana, Perry incorporó referencias al personaje.

Algunos fans han destacado que el último capítulo de su autobiografía se titulaba precisamente Batman. En él, Perry escribe: "Cierro los ojos y siento tanta gratitud por todo lo que he aprendido en esta vida; por las cicatrices en mi estómago, que simplemente demostraban que había vivido una vida por la que valía la pena luchar. Estaba agradecido de poder ayudar a mis semejantes en tiempos de lucha y lucha, y qué regalo fue ese".

Varios seguidores se alarmaron: "¿Alguien más ha leído el libro y ha visto la peligrosa conexión?", pregunta una. "¿Quieres que te enviemos ayuda? ¿Es esta tu señal?", dijo otro. Un tercer usuario preguntó: "Matt, ¿sabes que algunos de nosotros estamos un poco preocupados por ti en este momento?".

Algunas personas han reaccionado ahora en el muro de sus últimos posts, con mensajes de despedida y dolor: "Gracias por todo", No puedo imaginar el dolor que sufren sus seres queridos", "¡Te amamos! Eterno Chanandler Bong", "Por siempre en nuestros corazones. Gracias por todo el calor y sonrisas que nos diste a través de la pantalla".

En las últimas horas, la madre, el padre y el padrastro de Matthew Perry han sido inmortalizados llegando a su casa, en shock y totalmente destrozados.

Un viejo amigo de Matthew, que se estaba recuperando de las adicciones junto a él, ha asegurado a Daily Mail lo que sigue: "Todos están en un estado de shock total. La gente llora por teléfono y lucha por aceptar esta noticia. (...) No es ningún secreto que luchó contra las drogas y el alcohol durante años, pero la última vez que hablé con él, hace unas semanas, parecía estar en un buen lugar. Estaba optimista y sonaba sobrio y positivo".

Su extraño comportamiento

Matthew Perry junto a sus compañeros de reparto en 'Friends'. Gtres

En el programa especial que se grabó en HBO Max, en 2021, y que reunió a todos los actores de la mítica serie Friends, Matthew Perry tuvo un comportamiento un tanto extraño. Tras la emisión del espacio, donde todos revivieron algunas de las mejores escenas y rememoraron los tiempos de grabación, los seguidores no tardaron en percatarse de su actitud y comentarla en redes sociales.

Estaba más callado de lo normal e, incluso, su forma de hablar no era la habitual de siempre. Sin embargo, el actor aclaró después a qué se debía este comportamiento. Lo hizo en una entrevista en ABC News: "Un par de días antes, me sometí a una cirugía dental de emergencia. (...) Hicieron todo tipo de cosas. (...) Así que sonaba como si mi voz estuviera apagada. Sabía que no podía aparecer. Así que lo que elegí hacer fue ir y hacer lo mejor que pude".

