Laura Escanes y Risto Mejide, "condenados a entenderse" un año después de su divorcio

El 22 de septiembre del año pasado, Laura Escanes (27 años) desvelaba, en un programa de televisión, una desternillante anécdota sobre su primera relación sexual con su entonces marido, Risto Mejide (48). Cuatro días más tarde, hace exactamente un año, para sorpresa de todos, el matrimonio emitía dos comunicados con los que informaban de su separación sentimental tras siete años juntos y una hija en común, la pequeña Roma (3).

Semanas antes habían comenzado Cariño, ¿pero qué dices?, un pódcast conjunto en el que sus más acérrimos seguidores leyeron entre líneas que había algo entre ellos que no estaba yendo del todo bien. Este martes, día 26, se cumplen 12 meses desde que la popular pareja emitiera el que fue, seguramente, el mensaje más duro de su vida.

"Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho papá de Roma", concluía el post de Risto.

Laura, por su parte, respondía: "El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor".

En estas 52 semanas, ambos han rehecho su vida en el plano amoroso. Esta cuestión precisamente ha provocado que no siempre las cosas hayan sido fluidas entre el publicista y la influencer. Según la información que maneja EL ESPAÑOL por parte de fuentes cercanas a Escanes, Risto no se lo habría puesto del todo fácil, sobre todo desde que empezaron a salir a la luz los primeros romances de la it girl.

"Están condenados a entenderse, sobre todo por Roma, que es su prioridad. Laura empezó a salir con sus amigas, con compañeras de trabajo por los eventos a los que acude como embajadora o invitada, también con gente del equipo de la productora de El desafío, donde participó... Y como en menos de un mes desde la separación le salieron dos amores, a Risto no le hizo nada de gracia", expresa a este diario una fuente amiga.

Efectivamente, apenas unos días después de divulgar el comunicado del quiebre entre ellos, la revista Lecturas llevaba hasta su portada que Laura Escanes salía con el youtuber Mister Jägger (28). Ninguna de las partes lo desmintió. Muy poco después, a finales de octubre, la misma publicación fotografiaba a la catalana besándose apasionadamente con el cantante Álvaro de Luna (29). Su relación continúa en estos días.

El sumun del romance llegó el pasado julio, cuando, en uno de sus conciertos, en el Zevra Fest, el artista sevillano subió a Escanes al escenario para cantarle cara a cara Todo contigo, la canción que le compuso y cuyo título ella lleva ahora tatuado en su mano. "Tú me has devuelto las ganas. Yo quiero todo contigo. Perdidos en una playa hasta que el sol se vaya y la luna sea testigo", dice el estribillo del tema que refleja a la perfección los inicios del amor perfecto.

A Risto Mejide, por su parte, tan sólo se le ha conocido un amor en el último año. Se trata de Natalia Almarcha, una joven graduada en Farmacia, Nutrición y Dietética, y con cursos de ortopedia y buenas calificaciones en todos sus estudios. Tiene 27 años, es decir, 21 menos que el presentador. La edad, una vez más, no es un problema para Risto.

"Yo estoy bien, soy feliz, y me enamoro con independencia de la diferencia de edad que tenga", dijo con firmeza en una entrevista reciente. Risto no negó lo evidente: ha rehecho su vida y no pretende esconderse. "En las fotos estoy con una persona que estoy conociendo, es una relación que acaba de empezar, una etapa que acaba de empezar, no voy a renegar, al revés, estoy en un momento muy feliz precisamente también por eso", afirmó.

