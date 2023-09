La última 'guerra' entre Luis Miguel y su expareja, Aracely Arámbula: qué ocurre y la imagen de Paloma Cuevas

Han pasado 14 años desde que Luis Miguel (53 años) puso fin a su relación con la actriz Aracely Arámbula (48), pero su historia de desamor -y conflicto- sigue dando qué hablar. La relación entre el cantante y la actriz mexicana ha vuelto a copar el foco mediático después de que la intérprete diera unas fuertes declaraciones en contra de El Sol de México.

Recientemente, en un acto público en Ciudad de México, Aracely Arámbula fue preguntada por Luis Miguel y Paloma Cuevas (51) y no dudó en desvelar públicamente el conflicto que viviría el cantante con sus dos hijos en común, Miguel (16) y Daniel (14).

Arámbula confirmó que los menores no tienen contacto con su padre por, supuestamente, decisión del propio artista. Ante los medios, la actriz se describió como una persona "profamilia" y por ello ha insistido en que no ha evitado que los adolescentes se relacionen con Luis Miguel.

Luis Miguel y Aracely Arámbula, en una imagen de archivo. Gtres

"Mi puerta siempre ha estado abierta, no tengo que estar yo. Él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. No por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá. A mis hijos siempre les he dicho 'admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista', pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. No conmigo, para ellos", dijo Aracely Arámbula, añadiendo que ni Miguel ni Daniel han sido invitados a ninguno de los shows de la nueva gira de conciertos del cantante de La Bikina.

Según explicó, no ha habido acercamiento por parte de Luis Miguel, pero tampoco de sus hijos. "No les interesa. Él se tiene que ganar ese amor y esa confianza que se siembra diario", insistió Aracely Arámbula.

A Luis Miguel también lo acusó de "deudor alimentario", aunque dejó claro que no le falta nada "para mantener" a sus hijos. "Es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijos", expresó entonces. Ante sus palabras, el cantante se ha mantenido en silencio, siguiendo la línea con la que rige todo lo referente a su vida privada. Pero poco después de las polémicas declaraciones de Aracely Arámbula, Vanitatis confirmaba que El Sol de México no tiene cuentas pendientes con sus dos hijos menores. Aunque el cantante no ha tenido contacto con Miguel y Daniel en los últimos años, lo cierto es que no existe ninguna denuncia por impago de pensión alimentaria que corroboraría las acusaciones de la actriz.

Luis Miguel y Paloma Cuevas en la preboda del hijo de Rosa Clará. Gtres

La tormentosa relación entre la actriz y el artista no es nueva y, aunque siempre ha sido conocida por la prensa, ni Luis Miguel ni Aracely se pronunciaban al respecto por tratarse de temas de "su vida privada". Ahora Arámbula ha dado un nuevo giro en la historia, generando una nueva 'guerra' que ha estallado por la repercusión mediática que ha tenido el romance del cantante con Paloma Cuevas, de quien también ha dado su valoración.

Aracely y Paloma no tienen ninguna comunicación, confesó la actriz. Pero recordó que se conocen muy bien. "Es mi comadre, estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo, y ella fue madrina por Enrique Ponce. Porque Enrique Ponce es el amigo de Luis, entonces ellos eran íntimos amigos y ahora anda con la exmujer de mi compadre Enrique Ponce".

En este punto cabe recordar que la amistad entre el artista y la socialité no surgió por el diestro. Luisito Rey, padre de El Sol de México, era amigo de Victoriano Valencia. Por lo que Paloma y Luis Miguel se conocen desde pequeños.

De la socialité, Aracely Arámbula también hizo una valoración. Fue breve, pero con ella dejó claro la imagen que tiene de Cuevas. "Es nuestra comadre. Aunque para él ahora es la 'comadre-novia'. Y no tengo más comentarios sobre su relación, porque creo que cada quien sabe lo que está bien y lo que está mal".

Luis Miguel en un concierto en Madrid, en 2018. Gtres

No obstante, Arámbula no cortó demasiado su discurso y también se hizo eco de la postura de Miguel y Daniel ante el nuevo romance de su padre. "Mis hijos sí dijeron 'mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora? ' Y le dije 'son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada'. No se enfadaron, simplemente dijeron 'por qué sí va allí y no viene a mi escuela'. Le dije 'mi amor, porque le gusta estar en España..."

Hasta ahora, ni Luis Miguel ni Paloma Cuevas se han pronunciado al respecto, manteniéndose en la misma línea discreta con la que han llevado su romance. Fue el pasado junio cuando ambos confirmaron públicamente su relación, posando muy románticos y aparentemente 'al descuido' durante un paseo en París, a donde viajaron con motivo de la boda del hijo de Rosa Clará, gran amiga de la socialité.

