Luis Miguel y la difícil relación con su hija, Michelle Salas: ella, a punto de casarse y él; de gira, no irá a la boda

Después de estar cuatro años sin subirse a un escenario, Luis Miguel (53) volvía a hacer historia al conseguir un sold out en casi todo su tour internacional. Comenzó en Buenos Aires, Argentina, el pasado 3 de agosto, donde estuvo hasta el 18, y el 19 ya ponía rumbo al segundo destino: Santiago de Chile. Sin embargo, ese mismo día, un inesperado problema de salud le obligó a ingresar de urgencia en un hospital.

"Luis Miguel habría asistido a urgencias de una clínica del sector oriente porque se encuentra con un cuadro gripal", escribía la periodista Cecilia Gutiérrez en las redes sociales. Este revés, sin embargo, no ha significado la paralización de El Sol de México y el cantante continuará con la gira tal y como estaba previsto. Se quedará en el país hasta el 6 de septiembre, último día en el que cantará algunos de sus éxitos como Suave o Ahora te puedes marchar en el Movistar Arena. El día 15 la retomará ya en Las Vegas.

Es su pareja, Paloma Cuevas (50) la persona que le acompaña allá donde se dirija durante sus conciertos. A su lado también permanecen las hijas de la cordobesa, Paloma (15) y Bianca (11), mientras disfrutan de las vacaciones escolares. EL ESPAÑOL ha podido averiguar que las menores "están viviendo un sueño" disfrutando del show y conociendo "nuevas ciudades".

[Última hora sobre el estado de salud de Luis Miguel tras su ingreso: los "tratamientos médicos" que recibe]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs 🧿 (@michellesalasb)

Por otro lado, su primogénita, Michelle Salas (34) no se ha movido de la capital española. Y tiene una razón de peso: está organizando el que será el mejor momento de su vida, la ansiada boda con Danilo Diazgranados, una historia de amor que comenzó en 2016.

Según pudo conocer EL ESPAÑOL, la relación entre Luis Miguel y Michelle era fluida y buena y los dos residen en Madrid. Y, aunque los encuentros familiares no trascienden públicamente, son más frecuentes de lo que parece. En cuanto a si el cantante de La incondicional y la diseñadora acudirían o no a la ceremonia, era algo que se desconocía. Una fuente cercana a ellos desvelaba a este periódico a finales de mayo: "Yo apuesto a que así será. Siempre se han llevado fabuloso, ahora y desde que Michelle era pequeña. Paloma la conoce y la trató desde bien chica".

No obstante, y según apuntan medios mexicanos, su padre declinó la invitación y no le acompañará al altar, ya que la gira le impide acudir al evento. Tv Notas contactó con una fuente cercana a la joven y señaló que Michelle se había comunicado con el cantante vía telefónica y "le dijo que no tenía tiempo" de asistir. Su bisabuela, Silvia Pinal (91), legendaria actriz, tampoco podrá ir.

Luis Miguel.

La relación entre Luis Miguel y la influencer no siempre fue buena y ha sido la eterna incógnita desde su nacimiento. Todo comenzó con el romance que mantuvo en los años 80 el artista con Stéphanie Salas (53). En 1989, y con sólo 19 años, la también cantante y actriz procedente de una de las familias más famosas del mundo del espectáculo en México dio a luz a su primogénita, Michelle, y los rumores empezaron a saltar. ¿Era Luis Miguel el padre de la pequeña?

Él no estaba preparado para hacerse responsable de lo que significa la paternidad, y negó en varias ocasiones que lo fuera. "¡Ay, Dios mío de mi vida!, ¿ahora soy papá? Ya no saben qué inventar, pero está bien, que yo sepa no. No me han avisado nada… Pero no es cierto, y si así fuera, yo estaría feliz. En este momento de mi vida creo que no estoy listo para ser papá", llegó a afirmar en una entrevista en Galavisión el mismo año del nacimiento.

El mexicano tardó 19 años (2008) en reconocer legalmente a Michelle como su hija, y durante todo ese tiempo, ella tuvo que soportar todo tipo de críticas por no ser reconocida por su padre. "Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, sólo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ya", confesaba a la revista Quién tres años antes.

[Las raíces españolas de Luis Miguel: sacaba malas notas, vivió en Cádiz y despertaba a todos con el grito de Tarzán]

Michelle Salas.

Michelle y el hijo de Luisito Rey retomaron su relación paternofilial. Todo parecía haberse solucionado, aunque pasó algo que él jamás se hubiera esperado: ella comenzó a salir con Alejandro Asensi, mánager, antiguo gran amigo de su padre y 20 años mayor que la joven. Tras el escándalo del noviazgo y su posterior ruptura, el intérprete de La chica del bikini azul decidió perdonarla después de despedir a Asensi.

Para aquel entonces, ya había nacido su segundo hijo, Miguel (16), fruto de su amorío con Aracely Arámbula (48) desde 2005 hasta 2009, uno de los más largos que figuran en el currículum amoroso del cantante -entre los que también destaca el que tuvo con Mariah Carey (54)-. La siguiente, y con quien parece que ha recuperado la ilusión en el amor, es Paloma. Ya llevan juntos cerca de un año, después de que la diseñadora y Enrique Ponce (51) se divorciaran en 2021 -fecha en la que se lanzó la segunda temporada de Luis Miguel: la serie- dejando atrás 25 años de matrimonio y dos hijas en común.

Paloma Cuevas.

El nexo entre El Sol y la influencer se volvió a enfriar y sigue siendo extraño hasta tal punto de que su propio padre no se persone en la boda de su hija. Todavía no se sabe la fecha exacta en la que tendrá lugar la ceremonia, pero fue el pasado 9 de mayo cuando dieron el bombazo: "Estas últimas 24 horas han sido una verdadera locura. Demasiado feliz y agradecida con todos y cada uno de sus hermosos deseos y mensajes positivos. Estoy que no me creo todo lo que estamos a punto de vivir".

Su madre, Stéphanie, orgullosa, y que sí verá a su hija subir al altar, comentaba: "Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… Así que me agarras fuerte. Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes preciosa. Enhorabuena, mi amor. Viva el amor".

Sigue los temas que te interesan