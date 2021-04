La enfermedad degenerativa de Luis Miguel que pone en peligro su carrera musical

Hace tres años que el cantante Luis Miguel (51 años), también conocido allende los mares como El sol de México, se embarcó en un ilusionante proyecto que nada tiene que ver, al menos únicamente, con los escenarios y la música: dio luz verde a una serie, de la plataforma Netflix, que narra su vida. En tal ficción se conocen las luces y las sombras, los éxitos y los fracasos de este emblemático, a la parte que controvertido, cantante. Ahora, justo cuando acaba de cumplir 51 años, se ha estrenado la segunda temporada de Luis Miguel: la serie, en esta ocasión gracias a la fusión de Netflix y Telemundo.

Será en esta segunda entrega cuando Luis Miguel, entre otros aspectos de su vida personal y profesional, ahonde en una enfermedad que viene arrastrando hace bastante tiempo, una dolencia degenerativa y auditiva que no tiene cura y que, desgraciadamente, sacude a no pocos cantantes. Se trata de una enfermedad conocida como tinnitus, que lesiona el oído. En otras palabras, tinnitus es la percepción de un ruido o zumbido en los oídos. Es un problema frecuente en este tipo de profesiones y que se caracteriza por la pérdida de la audición relacionada con la edad, una lesión del oído o un trastorno del aparato circulatorio.

Luis Miguel sobre el escenario en 2012. Gtres

En la serie sobre la vida y obra del cantante se podrá ver cómo esta dolencia le afecta en su día a día, tanto a él como al resto de personas que lo acompañan. Por ejemplo, de qué forma esta enfermedad le condiciona a la hora de subirse a un escenario. De hecho, en una de las escenas de la serie se ve cómo sitúan el comienzo de su problema auditivo en un concierto celebrado en 2005 en la ciudad de Lima. Ese día, durante ese recital, se ve al sol de México hacer gestos de dolor. Eso sí, esto no le impide en modo alguno continuar cantando. Entonces, Luis Miguel tenía 35 años y se encontraba en el mejor momento de su carrera gracias a la gira Luis Miguel Tour. Hay quien no duda en señalar ese concierto de Lima como el principal detonante de su enfermedad. Tal y como se ha publicado en diversos medios, en el momento en que el cantante interpretaba su tema Suave, el ingeniero de sonido subió el volumen directamente al audífono que llevaba Luis Miguel en su oído izquierdo. Según la hemeroteca, él se quitó el audífono al instante y se apartó del escenario enfadado y adolorido. En la ficción, el cantante, interpretado por Diego Boneta (30), es auscultado por el médico, el cual le señala que tal vez pudo haber perdido una parte de su oído en ese trágico momento.

Sus escándalos y leyendas

La vida de Luis Miguel no se escribe solo de éxitos, también de polémicas y leyendas. En 2017, Luis Miguel quedó en libertad bajo fianza después de ser arrestado en Los Ángeles tras negarse a comparecer ante los tribunales por el caso que le enfrentaba a su exrepresentante William Brockhaus. El artista fue puesto en libertad tras abonar la fianza y presentarse ante la jueza. Según los documentos judiciales del caso, un tribunal de Los Ángeles advirtió al cantante de que, si no se presentaba el 17 de abril de ese año en la audiencia que estaba prevista en la ciudad californiana, ordenaría a las fuerzas de seguridad que procedieran a su detención. Así fue: se firmó la orden de arresto contra Luis Miguel "por desacato".

El escándalo de Luis Miguel y su exmánager venía de largo. Brockhaus exigía en su demanda una indemnización de algo más de un millón de dólares, incluyendo intereses y los honorarios de los abogados, por incumplimiento de contrato cuando ejercía como representante del músico entre 2013 y 2015. Ahí no se detienen las noticias controvertidas. Mayo de 2018, durante un concierto de Luis Miguel en San Diego, California, Estados Unidos. El artista mexicano estaba cantando Cuando calienta el sol cuando vivió uno de los momentos más embarazosos en directo, ante lo que muchos entendieron como una erección.

Lo peor de todo es que una seguidora del cantante que acudió al concierto decidió subir el vídeo a YouTube, y en cuestión de horas se hizo viral. En él puede verse cómo en un momento de la actuación Luis Miguel se acomoda la entrepierna. En otro orden de cosas, el cantante también tiene algunos misterios familiares que, con el paso del tiempo, se convirtieron en leyenda. Como el misterio de su madre, Marcela Basteri, desaparecida en 1985. Estaba en Buenos Aires y compró un pasaje de avión hacia Madrid. Marcela embarcó y ahí se le perdió la pista.

¿Dónde estaba Marcela Basteri, desaparecida en el 85? Cuentan que el propio Luis Miguel, en el lecho de muerte de su padre (que falleció en 1992), le rogó que le revelase dónde estaba su madre. Se creó una gran tela de araña en torno a esta desaparición. Se creyó dar con ella en Buenos Aires, pero hace un tiempo una periodista llamada Paty Chapoy aseguró con contundencia en el programa Ventaneando: "Marcela Basteri está muerta, Luis Miguel tiene el informe y él lo sabe. Me indigna que se haga todo este circo porque es un circo mediático donde están especulando no sé qué, porque no entiendo el cariño que dicen que le tienen a una tía que no la vieron hace 30 años, que no la conocieron y que realmente tampoco conocen a Luis Miguel". Y remató: "El papel donde dice dónde se encuentra lamentablemente el cuerpo de Marcela Basteri, lo tienen los hijos".

