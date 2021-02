El motivo por el que el disco de Enrique Ponce aún no verá la luz y las novedades en su divorcio con Paloma

En octubre de 2020 saltaba la noticia que sorprendía a propios y extraños: Enrique Ponce (48 años) lanza su propio disco de música. En ese momento, la revista del corazón que publicó la información sostenía que ya se habían grabado diez temas y que el disco estaba producido, compuesto y dirigido por los hermanos que forman el grupo Materia Prima: Mónica, Pedro y Juan Fernández Valderrama. Solo faltaba entonces, de tan encarrilado como estaba todo según aquel medio, una casa de discos que se interesara por la figura de Ponce y se aventurara a ponerlo a la venta.

Incluso, Diez Minutos habló de una colaboración con Julio Iglesias (77). Extremo del que JALEOS pudo confirmar la intención, pero no el hecho de que se haya efectuado, estudio de grabación de por medio. Enrique estaba muy ilusionado y este proyecto, alejado de las plazas de toros -por el coronavirus, los festejos cayeron en picado-, llegaba en un momento de su vida bastante convulso tras su separación de Paloma Cuevas (48) y la irrupción en su vida de Ana Soria (22). Eran tiempos favorables para él, el diestro perfilaba los últimos flecos.

El sencillo estaba prácticamente en el mercado. No obstante, terminó 2020, se estrenó 2021 y nada se sabe de aquel proyecto. ¿En qué punto de encuentra? Este periódico ha podido conocer por fuentes cercanas al torero que todo está en "stand by". ¿A qué se debe este parón?, interpela este medio a la persona que corresponde. Se detalla, un tanto vagamente, que en los últimos meses la Covid-19 y las navidades han supuesto un freno, aunque el mayor escollo se encuentra en que Enrique "no termina de encontrar la casa de discos adecuada para salir al mercado".

Hay negociaciones muy fructíferas, según se cuenta al otro lado de la línea telefónica, pero al cierre de este artículo "nada hay cerrado". Cuenta un buen amigo de Ponce que él "no quiere correr con este tema, quiere hacer las cosas bien y sin prisas. Ten en cuenta que tampoco es su profesión la música, esto es un añadido y por eso quiere cuidar mucho los detalles. Su mundo, y de donde come, es el toro". Se desliza a este medio que Enrique "se ha puesto en contacto con Luis Miguel (50) para que le asesore". Se entiende que sobre discográficas. Una de las personas consultadas, optimista, vaticina que "para el verano" tendremos noticias de este disco. Disco o temas individuales o en pack reducidos: "El tema musical ha cambiado una barbaridad en los últimos años. Ahora venden más las canciones sueltas".

Más allá del disco, lo cierto es que la vida de Ponce sigue siendo noticia e interesando en los medios de comunicación. Su relación con Ana Soria, más. Ambos hacen vida en Almería y en los últimos días, además de por sus cuestiones académicas -aclaradas por este medio: sigue estudiando Derecho en Almería-, Ana Soria ha sido noticia por un "bulo" que se ha extendido sobre ella. Según se ha relatado, en 2019 acudió a un mitin del partido Vox, algo que una persona cercana a ella desmiente categóricamente: "Una tontería más, falso". Con respecto a la comentada separación de Enrique y Paloma se hace constar que "se avecinan noticias en las próximas semanas". Tras el cierre de 2020, parece que ha habido el entente ansiado. Se hará efectivo de forma oficial.

Ana Soria, sin prácticas

Hace unos días, el medio Eurotoro sostenía que Ana Soria haría prácticas de Derecho este próximo verano en el despacho de su padrino, Baltasar Garzón. Pues bien, a este medio se lo desmienten de pleno, tras hacerlo Informalia: "No sé de dónde se sacaron ese invento. Ni siquiera se ha planteado en la familia". Lo que sí se ha decretado en la familia de la joven Soria es el silencio, sobre todo para parte de esos miembros, tan dados a la exposición mediática tras su última intervención en Viva la vida.

En concreto, el abuelo y otra familiar de Ana Soria daban su testimonio. Su abuelo aseguraba, por un lado, que no tenía comunicación con su nieta, que debía haber cambiado de teléfono. La otra familiar también sostenía que no sabía nada de ella, que le habían pedido silencio tras su primera aparición en los medios el pasado verano. En efecto, este medio confirmó que la joven y su entorno más directo llamaron al orden a parte de la familia, solicitándoles que no volvieran a aparecer para apagar la expectación.

