Así es Michelle Salas, la hija 'influencer' de Luis Miguel de la que todos hablan a raíz de la serie

Ya está disponible la segunda temporada de Luis Miguel: la serie, ficción en la que se aborda la controvertida vida y obra del cantante. En esta nueva tanda de capítulos, se continúan conociendo entresijos familiares de Luis Miguel (51 años). Uno de los personajes clave en esta temporada es Michelle Salas, la primera hija que tuvo el intérprete hace justo 31 años. Así pues, en los nuevos episodios, emitidos en Netflix, Luis Miguel, interpretado por el actor Diego Boneta (30), se reencuentra con su hija tras 11 años sin verla.

La joven es fruto de su relación con la actriz Stephanie Salas, que se quedó embarazada a los 19 años. En la ficción, Michelle, que tiene 18 años en esa línea del tiempo, se muestra ilusionada por ver a su padre. Ahora bien, más allá de las rencillas paternofiliales reales y ficcionadas, ¿cómo es la vida de Michelle Salas en la actualidad? La joven es una destacada influencer; cuenta con un millón y medio de seguidores en Instagram. En esta red, dispone de dos cuentas: una dedicada a su pasión por la comida -comparte con sus seguidores recetas caseras-, y otra personal y de belleza corporal.

Ha trabajado como modelo y está afincada en Madrid. Tal y como se puede comprobar en sus redes, siente devoción por la moda. No en vano, estudió Diseño en Nueva York y ha trabajado como modelo para importantes firmas como Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger y Carolina Herrera, entre otros. Ambiciosa y emprendedora, también ha creado su propia línea de diseños deportivos.

Cabe destacar que Salas nunca ha querido aprovecharse de la fama de su padre. Tanto es así que no ha querido participar de los medios de comunicación y la prensa del corazón. Su única colaboración con los medios ha sido a través de la revista ¡HOLA!, donde ha protagonizado un blog, pero hablando exclusivamente de lo que más le gusta: la moda. La joven, pese a haber mantenido relaciones puntuales con su padre en su infancia y adolescencia, no fue reconocida de forma legal hasta el año 2008, justo cuando ella cumplió 18 años. Ese año, la joven se mudó con Aracely, Luis Miguel y el primer hijo de la pareja, a Los Ángeles.

Este importante hecho en su vida tuvo lugar tres años después de que Michelle, cansada de ser considerada 'hija no reconocida', hizo público quién era su progenitor. Así lo aseveró para la revista Quién, donde apareció en la portada: "Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo", expresó para añadir: "Soy hija de Luis Miguel, no se traumen".

En el momento de la aparición de la revista, Luis Miguel gozaba de una estabilidad familiar como nunca a lado de Aracely, quien, según la hemeroteca, tuvo mucho que ver con el cambio de actitud del intérprete, pues, tal y como se recoge en la serie, en un inicio Luis Miguel se mostraba reacio a hacer una vida con Michelle. Pero fue hasta 2007 cuando Micky le pidió a su amigo y representante Alejandro Asensi que comenzara los trámites para reconocer legalmente a Michelle.

En la actualidad, su base está en Madrid, donde vive por motivos laborales, pero también es una persona que viaja constantemente. México, París y Nueva York son otras ciudades que suele frecuentar. A nivel sentimental, todo hace indicar que está soltera. Hace un tiempo se la relacionó sentimentalmente con el actor Diego Boneta, quien 'hace' de su padre en la ficción de Netflix. Este supuesto idilio nunca fue confirmado por ninguna de las partes.

Lo que es un hecho es que Boneta sí está enamorado. Su pareja es la actriz mexicana Renata Notni. Hace un tiempo que se venía rumoreando por la prensa mexicana que Diego y Renata podrían estar juntos, sobre todo después de pillarlos los paparazzis en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al igual que Diego Boneta, Renata Notni, de 26 años, es actriz y lleva años desarrollando su carrera interpretativa.

