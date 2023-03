Risto Mejide habla de su nueva pareja: "Me enamoro con independencia de la diferencia de edad"

Ha dado la sorpresa, quizá por encontrarse en plena promoción de su nuevo libro, pero Risto Mejide (48 años) se ha mostrado más sincero, íntimo y cercano que nunca en su última entrevista donde, contra todo pronóstico, no sólo ha confirmado que tiene el corazón ocupado, también se ha sincerado sobre su ruptura con Laura Escanes (26).

Hace unos días se publicaban las primeras fotos del presentador y escritor con su nueva ilusión, una joven farmacéutica de 27 años que vive y trabaja en Valencia y con la que hizo una romántica escapada con un grupo de amigos. Desde entonces, la confirmación de la relación por parte del catalán estaba pendiente, pero llegó el 20 de marzo durante una charla con el programa Focus para hablar de su novela.

Todo estaba muy relacionado, pues Dieciséis notas, que acaba de publicarse, narra la historia de amor entre el músico Johann Sebastian Bach y su esposa Anna Magdalena, entre los que había una notable diferencia de edad. En este sentido, se siente identificado, pues ha vivido en sus propias carnes los prejuicios, primero con la madre de su hija, a quien le llevaba casi dos décadas, y ahora con su nueva pareja, de una edad similar.

"Yo estoy bien, soy feliz, y me enamoro con independencia de la diferencia de edad que tenga", dice con firmeza. Risto no niega lo evidente: ha rehecho su vida y no pretende esconderse. "En las fotos estoy con una persona que estoy conociendo, es una relación que acaba de empezar, una etapa que acaba de empezar, no voy a renegar, al revés, estoy en un momento muy feliz precisamente también por eso", dice relajadamente.

Aún así, no desea dar muchos más datos sobre Natalia, porque ella no quiere saltar a la esfera pública. "Yo quiero respetar mucho una cosa que ella necesita, su anonimato. Tiene su propia carrera, su propio objetivo profesional y considera que ella no quiere formar parte de esta exposición a la que yo estoy sometido, por decisión propia, desde hace muchos años".

Eso no quiere decir que no se les vaya a ver en público más adelante. "Puede ser que algún le pida que vaya a algún photocall conmigo y a lo mejor la convenza o a lo mejor no. No lo sé, pero yo tengo que ser muy respetuoso con esto porque me va la relación en ello. Para los medios será una foto más, pero para mí es mi vida. Si me hubiera querido ocultar, no habrían salido esas fotos. Precisamente esas fotos salen cuando decidimos que si nos las sacan que nos las saquen pero tenemos que hacer una vida normal, de pareja normal. Porque cuando los focos se apagan soy una persona normal que va con sus amigos y su familia".

Mejide asegura que, pese a la brecha generacional, tienen muchos gustos comunes: "He encontrado una persona que persigue el mismo objetivo que yo, le gusta mucho la música, le gusta mucho leer y tenemos objetivos comunes y ya veremos lo que dure". Tampoco ha dudado en hacer referencia a su relación con Laura Escanes: "He cerrado una etapa, me ha permitido cerrarla bien, con todo lo bueno y todo lo malo".

