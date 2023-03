Laura Escanes desvela en TVE el dinero exacto que gana por cada publicación en Instagram

Laura Escanes fue una de las invitadas de Días de tele, el programa que presenta Julia Otero cada miércoles en el prime time de La 1 de Televisión Española. La influencer, ganadora del Premio Ídolo a la Mejor Creadora Digital, explicó a la audiencia en qué consiste cómo es su trabajo: "Esto es un debate infinito, pero realmente es un debate maravilloso. Yo he podido disfrutar y hacer cosas que en la vida me podría imaginar".

La catalana de 26 años tiene casi dos millones de seguidores un potente reclamo para las marcas gracias a las colaboraciones que hace con ellas. Pero, ¿cuánto gana por cada post promocionado? "Depende de muchísimos factores, de los seguidores, del engagement... A nosotros nos pagan muy bien", dijo en un primer momento sin ser concisa.

Gracias a la insistencia de Florentino Fernández, que también estaba en el plató de Días de tele, la invitada reveló la cifra exacta de lo que gana por una publicación patrocinada en Instagram: "En mi caso, por un post con una marca pagado, pues unos 5.000 euros".

No obstante, Laura Escanes admitió que no suele hacer muchos "posts patrocinados en el feed hago poquitos porque no me gusta que todo sea publicidad". La finalista de El desafío de Antena 3 añadió que "la mayoría son sin patrocinar. Eres tú contando tu vida, alimentando una red para que piquen las grandes marcas".

¿Y qué ocurre con los stories de Instagram? ¿Cuánto dinero gana con ellos? "Son algo más dinámicos. Son momentos que duran 24 horas y no están permanentemente en tu perfil. Ahí la cantidad de dinero se reduce, no son 5.000 euros porque no van a durar ahí", contó Escanes.

Su relación con Risto le disparó los seguidores

Laura Escanes no tuvo ningún problema que su relación con Risto Mejide le sirvió de trampolín en cuanto a fans. "Yo tenía 20.000 seguidores, que parecen pocos comparados con lo que tengo ahora, pero en ese momento me iba fenomenal", relató. "De un día para el otro, cuando salió todo a la luz, los dupliqué. Tenía muchísimos comentarios en todas las fotos, muchísimas críticas".

La joven contó que siempre ha querido seguir manteniendo su "círculo, mi familia, mis amigos y mi vida normal" pese a todos los "estímulos" que tenía. Sobre las críticas, Escanes afirmó lo siguiente: "He ido creciendo con ello. Fue de repente. Considero que me adapto bien a los cambios e intento surfear las olas que van viniendo".

