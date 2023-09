Este es el impresionante vestido con el que Ana Duato deslumbró a en el Festival de San Sebastián

Ana Duato (55 años) ha sido una de las protagonistas del Festival de Cine de San Sebastián. Y no es para menos. La actriz, que lleva interpretando a Mercedes en Cuéntame cómo pasó desde hace más de 22 años, ha querido despedirse por todo lo alto de una serie que tantos éxitos y alegrías le ha dado durante estas dos décadas.

Para la cita, que tuvo lugar este domingo 24 de septiembre, Duato priorizó la comodidad, pero sin dejar de lado la elegancia y el buen gusto. La actriz escogió un vestido midi de Purificación García en color negro combinado con el crudo de las mangas abullonadas, que cuesta, según indica la página web de la marca española, 398 euros y es de la nueva colección.



Una elección que la ha convertido en una de las invitadas mejor vestidas del Festival de San Sebastián. El vestido, que ha conquistado a muchos por su glamur y elegancia, se caracteriza por su escote recto, cierre delantero con una cremallera oculta y unas mangas que, según la elección de quien lo lleva, pueden acompañarse con el hombro descubierto o no.

Ana Duato escogió un vestido midi negro de la colección de Purificación García. Gtres

Además, la actriz ha desmentido el popular dicho de "para presumir hay que sufrir". Ha sustituido los ya tradicionales zapatos de tacón que son habituales en las alfombras rojas de este tipo de eventos, por unas clásicas y sencillas bailarinas negras, con un detalle en dorado, también de Purificación García y que tienen un coste de 168 euros. También ha elegido un recogido sencillo, a la par que elegante para realzar el corte del vestido y su figura.

En la sesión de este domingo del Festival de Cine, se estrenaba el primer capítulo de la última temporada de Cuéntame cómo pasó. Después de 22 años en antena, la serie cerrará con la emisión de siete episodios, cada uno de ellos centrado en uno de los personajes de la familia Alcántara: el primero de ellos, el de Mercedes.

Es por ello, que la actriz no estuvo sola en la cita. En la alfombra roja le acompañaron Pablo Rivero (42), quien interpreta a Toni Alcántara, su hijo, en la ficción, y María Galiana (88), en el papel de Herminia López, su madre. Los tres, cada uno con su estilo, acudieron de negro: Rivero con un traje de chaqueta y Galiana con un vestido de encaje.

Para la actriz, estar en San Sebastián y presentar el primer capítulo, precisamente centrado en su personaje, es un regalo: "Es un personaje que lleva dentro a todas las mujeres, me he sentido muy inspirada por su fuerza y por la de todas las mujeres". El personaje de Mercedes ha pasado por estos años momentos muy complicados: desde una separación hasta un cáncer, que superó a pesar de la época en la que se desarrolla la trama donde no había tantos avances como ahora.

Pablo Rivero, María Galiana y Ana Duato en el Festival de Cine de San Sebastián. Gtres

Al escenario del Teatro Victoria Eugenia, lugar en el que se proyectó este primer adelanto, también se subió su marido y productor de la serie, Miguel Ángel Bernardeau (63), con quien lleva casada desde hace más de tres décadas y con quien tiene dos hijos: el también actor Miguel Bernardeau (26) y la artista plástica María Bernardeau (19).

