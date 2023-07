La emotiva carta que la 'Tata' de Miguel Ángel Muñoz dejó escrita antes de morir: "Me voy al cielo agradecida y feliz"

El actor Miguel Ángel Muñoz (40 años) está atravesando uno de los momentos más duros de su vida. Su abuela fallecía el pasado 20 de julio a los 98 años de edad dejando a sus familiares sumidos en el más profundo dolor. Sobre todo, al intérprete, quien estaba inmensamente unido a su 'Tata', como él la llamaba cariñosamente.

Durante la pandemia ambos se cuidaron mutuamente y protagonizaron muchos vídeos que se volvieron virales. No ha sido nada fácil despedirse de ella, pero Muñoz no ha dudado en cumplir uno de los últimos deseos de Luisa Cantero (su verdadero nombre). La tía abuela de Muñoz dejó escrita una carta para que su nieto hiciera pública en sus redes sociales cuando ella falleciera.

Desde la cuenta de Instagram soylatatareal, perfil social de la anciana donde ella dejaba constancia de su día a día y donde daba cuenta de la relación tan estrecha con su nieto, Miguel Ángel ha publicado las últimas palabras de su tata.

"Queridas amigas, os escribo estas palabras desde el cielo. Sí, hablé con Miguelito antes de marcharme para poder despedirme de todas vosotras a través de este mensajito. Por eso ponemos esta fotito juntos, porque hemos estado juntitos hasta el final, como cuando era así de pequeñito y yo me lo llevaba al trabajo", comienza la carta a la que acompaña una imagen de ella junto al actor.

"Os doy las gracias por haber sido tan buenas y cariñosas conmigo, creo que no me merezco tanto amor, aunque el niño me diga que sí. Me habéis dado la vida durante todo este tiempo en que el Internet apareció en nuestras vidas cuando hacíamos nuestro programa #CuarenTATA y después con todo lo que me habéis escrito tan bonito por la película #100DIASCONLATATA. Me voy al cielo, agradecida, feliz y llena de amor. Son muchos añitos los que tengo y nunca me pudiera haber imaginado todo lo que he vivido en estos últimos años de mi vida", continúa.

Lo más emotivo de la misiva son las palabras que le dedica a su nieto, quien estuvo con ella hasta su último aliento: "He tenido la gran suerte de tener una relación llena de amor con Miguelito que me ha hecho querer vivir todos estos años por él y por lo felices que hemos sido juntos. Por mí, me hubiera ido al cielo hace ya 15 años, pero ha sido tan especial nuestra relación que merecía la pena seguir juntitos y ayudarle a estar preparado para este momento".

Termina la misiva de la siguiente manera: "Ahora si os digo, que aquí se está muy bien y que yo soy feliz de haber venido ya. Lo necesitaba y Miguelito ha sido valiente para acompañarme hasta el último momento dándome la manita como yo hice con mi mamá. Ha sido muy bueno y se lo agradezco mucho".

El dolor de Miguel Ángel

Horas después del deceso, el actor de Un paso adelante escribió unas sentidas y desgarradoras líneas en sus redes: "No puedo escribir aquí nada más que no te haya expresado a lo largo de los 40 privilegiados años que podido vivir a tu lado. Esto me hace muy feliz, porque es importante poder expresar en vida el amor hacia nuestros seres queridos".

Y añade: "No sé si algún día llegaré a entender el vínculo tan especial que hemos tenido convirtiéndose en la historia de amor más especial que habré vivido nunca". Miguel Ángel Muñoz, además, da las gracias a su Tata por cuidarlo "tanto", transmitirle "unos valores tan importantes" y sobre todo, por enseñarlo "a amar de una manera tan profunda".

El actor reconoce que despedirse "no ha sido fácil". De hecho, llevaba 10 años preparándose. "Hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar. Siento si he sido algo egoísta no pudiendo soltarte antes y te agradezco tu esfuerzo incansable para no despedirte hasta que no estuviera preparado como este último tiempo", ha confesado, con gran dolor, Miguel Ángel Muñoz.

