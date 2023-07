Encuentran a Johnny Depp inconsciente en un hotel de Budapest donde iba a actuar en un concierto de su banda

La banda de Johnny Depp (60 años) y Alice Cooper (75) canceló el pasado martes 18 de julio el concierto que tenían previsto en Budapest debido a "circunstancias inesperadas", como aseguraron en un comunicado unos minutos antes de que comenzara el show. Ahora, como ha publicado el periódico sensacionalista húngaro Blikk, se ha podido conocer la verdad del asunto. Y es que el recital no se pudo llevar a cabo porque encontraron al actor de Piratas del Caribe inconsciente en su habitación del hotel.

"Todo estaba preparado, el escenario estaba listo. Ni siquiera se nos ocurrió que podría haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda también habían hecho un ajuste de sonido programado por la tarde. Nadie pensó siquiera en el hecho de que Johnny Depp no participaría, un colega también instaló su micrófono", explica una fuente al medio húngaro.

El público, muchos de los cuales habían viajado cientos de kilómetros hasta la capital húngara, ya había entrado incluso al recinto del Papp László Budapest Sport Arena cuando se comunicó la cancelación. Primeramente los fans pensaron que la causa podría estar relacionada con la fractura de tobillo del actor hace unas semanas pero la realidad fue mucho peor. Un equipo médico tuvo que desplazarse hasta al Hotel Corinthia donde se hospedaba la estrella de Hollywood para poder atenderle.

[Amber Heard paga un millón de dólares a Johnny Depp un año después de su juicio y el actor lo dona a varias ONGs]

Johnny Depp y Alice Cooper. Gtres

En redes sociales circula una imagen de Depp de esa tarde previa al concierto donde ya se le puede ver bebiendo. Ya en 2017 se filtraron varios documentos en los que podían ver los gastos y excesos que cometía el protagonista de Charlie y la fábrica de Chocolate en su día a día. Entre esos derroches estaban los alrededor 30.000 euros al mes que se dejaba en vino, sus favoritos son el Château Petrus, Cheval Blanc y Domaine de la Romanée-Conti.

Su escandaloso juicio con su exmujer Amber Heard (37) parece que tampoco ayudó al actor a superar sus vicios. Todo lo contrario. Él mismo confesó en una de las vistas que lleva consumiendo drogas desde los 11 años y el motivo de ello: "He tomado esas sustancias para insensibilizarme ante los fantasmas, los demonios que seguían conmigo desde mi juventud. Básicamente me estaba automedicando, era uno de esos momentos de 'sácame de aquí', en los que quieres escapar de tu propia cabeza, de tu propio cerebro. No soy un maníaco que necesita estar colocado todo el tiempo".

En la noche de este lunes, 24 de julio, la banda continuará con su gira europea y se presentará en Polonia. Se desconoce si Johnny Depp estará en el concierto.

