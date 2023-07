Miguel Ángel Muñoz, roto de dolor, anuncia la muerte de su 'Tata': "Has sido el mejor regalo que he podido tener"

Miguel Ángel Muñoz (40 años) vive su momento más duro. La Tata, su tía abuela, falleció el pasado jueves, 20 de julio, a los 98 años. El actor, roto de dolor, lo ha anunciado dos días después con una desgarradora carta en la que deja constancia del especial vínculo que creó con ella, tanto en lo personal como en lo profesional. Con Luisa Cantero, el intérprete se estrenó como director para que quedara reflejada en la pantalla su bonita historia.

"No puedo escribir aquí nada más que no te haya expresado a lo largo de los 40 privilegiados años que podido vivir a tu lado. Esto me hace muy feliz, porque es importante poder expresar en vida el amor hacia nuestros seres queridos. No sé si algún día llegaré a entender el vínculo tan especial que hemos tenido convirtiéndose en la historia de amor más especial que habré vivido nunca", comienza Miguel Ángel Muñoz, quien le las gracias a su Tata por cuidarlo "tanto", transmitirle "unos valores tan importantes" y sobre todo, por enseñarlo "a amar de una manera tan profunda".

El actor reconoce que despedirse "no ha sido fácil". De hecho, llevaba 10 años preparándose. "Hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar. Siento si he sido algo egoísta no pudiendo soltarte antes y te agradezco tu esfuerzo incansable para no despedirte hasta que no estuviera preparado como este último tiempo", confiesa Miguel Ángel Muñoz.

El intérprete ha compartido la noticia una fotografía de su tía abuela, acompañado de capturas de pantalla donde continúa con su desgarradora carta, en la que se abre con sus seguidores y reconoce haber necesitado la ayuda de un equipo profesional para estar preparado para decir adiós a su Tata. Miguel Ángel Muñoz ha confesado haber vivido los últimos 15 días de su vida con menos miedo del que se pensaba y agradecía haber hecho prácticas en la unidad de cuidados paliativos para poder ayudarla en todo momento.

Miguel Ángel Muñoz tuvo la suerte de haber estado al lado de su Tata hasta el fin de sus días y así lo recuerda con unas emotivas palabras. "Ha sido tan bonito haberte podido acompañar hasta el último suspiro. Me siento tan afortunado y agradecido de haberte podido cuidar hasta el final en tu casita, en tu camita rodeada de todos sus santos, desde la Virgen del Carmen, San Judas Tadeo y cada uno de los pequeños detalles que te hacen feliz", continúa el actor, quien además se atreve a pedirle 'disculpas' a sus padres, porque su tía abuela ha sido lo mejor que le he pasado.

"Has sido el mejor regalo que he podido tener y hasta el día de hoy, de tu última despedida, has hecho que todo sea mágico a tu alrededor", dice Muñoz antes de desvelar cómo fue la despedida a su persona favorita: "discreta, sencilla" y con la presencia de "unos poquitos".

El actor quiso respetar el deseo de su Tata y, a pesar de tener muchos seres queridos que habrían querido estar presentes en sus últimas horas de vida, cumplió con su última voluntad. "Era tu decisión y yo me siento muy orgulloso de que hayamos podido hacerlo así", escribe.

En los últimos párrafos, aprovecha para dar las gracias al equipo médico, que estuvo presente cuando era necesario y a todos aquellos que han respetado que fuera el propio Miguel Ángel quien diera la noticia cuando estuviera preparado para que el mundo se enterase de que su "maestra, musa, actriz y gran amor" ha partido de este mundo. El actor no ha tardado en recibir el apoyo de rostros conocidos como Toñi Moreno (50), Vicky Martín Berrocal (50) o Paula Echevarría (45), quienes le han dejado unas bonitas palabras en los comentarios de la publicación.

La productora Paciencia Films, responsable de llevar a cabo el proyecto más especial de Miguel Ángel Muñoz y su tía abuela, 100 días con la Tata, ha dado mayores detalles de cómo fueron las últimas horas de su protagonista. A lo largo de este pasado sábado, 22 de julio, sus restos mortales fueron enterrados con la asistencia de su círculo más cercano.

