Miguel Ángel Muñoz rentabiliza el éxito de 'La Tata': los detalles del nuevo negocio del actor

Durante las semanas de confinamiento, Miguel Ángel Muñoz (37 años) convirtió a su 'Tata', Luisa Cantero (95), en un verdadero fenómeno en redes sociales. Día tras día, ambos se encargaron de entretener a sus seguidores a través del programa CuarenTata, un espacio en el que mostraban parte de su rutina para hacer más llevadera la cuarentena. No faltaron los bailes, las risas y hasta las videollamadas con reconocidas personalidades de nuestro país, que hicieron viral a la abuela del intérprete. Un éxito que el artista madrileño ha aprovechado para desarrollar nuevos negocios.

Fue hace apenas unas semanas cuando Miguel Ángel Muñoz desveló que se estrenaba como director, trabajando en el documental 100 días con La Tata. Un proyecto en el que pretende dar mayor visibilidad a la mágica relación que mantiene con Luisa, la mujer que lo cuidó durante su infancia y que, según relató el propio actor en el programa Planeta Calleja, es la hermana de su bisabuela.

Pero el intérprete no solo ha desarrollado un proyecto junto su 'Tata' detrás de las cámaras. Miguel Ánguel Muñoz ha salido de su zona de confort y ha creado un e-commerce en el que, de momento, se pueden adquirir camisetas y juegos relacionados con Luisa Cantero. Además, según explican en la web, con el paso del tiempo irán llegando más sorpresas.

"¡Hola querido público! Soy Luisa Cantero, más conocida como 'La Tata'. A mis 95 años me hice tecnológica y junto a Miguel Ángel Muñoz creé el programa CuarenTata que parece ser, por lo que me han dicho, que es un éxito, aún no me lo creo…", se lee nada más entrar a la plataforma, donde ya están a la venta dos productos. El primero es una camiseta estampada con una caricatura de Luisa, disponible para mujeres y hombres por un precio de 24,95 euros. El 15% de las ganancias obtenidas entre julio y agosto se donaron al programa Adopta un Abuelo. El segundo artículo, todavía en preventa, es un set de 50 juegos dirigidos a personas mayores, que tiene un valor de 14,95 euros.

Los artículos disponibles en la web de @Soylatatareal.

Además de mostrar los productos en venta, como la mayoría de las páginas web, hay un apartado de contacto, con un correo electrónico y las redes sociales de 'La Tata': Instagram, Tik Tok, Twitter y Youtube.

A pesar de que Luisa Cantero se hizo popular durante la cuarentena, su contacto con el mundo 2.0 viene de hace tiempo. Fue a mediados de 2017, un año después de la final de MasterChef Celebrity, en la que vio y sorprendió a Miguel Ángel Muñoz, cuando 'La Tata' decidió dar el salto a Twitter e Instagram, creándose el perfil @Soylatatareal -el mismo nombre que ahora lleva su página web-. Desde entonces ha estado activa en las redes sociales, demostrando que la edad no supone ningún límite para reinventarse y probar suerte con las nuevas tecnologías.

Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de marzo cuando 'La Tata' tuvo una auténtica revolución en su perfil, aumentando de forma exponencial su número de seguidores. A día de hoy, solo en Instagram supera los 145.000 followers. Una consecuencia inesperada para la mujer que se ha convertido en la musa de Miguel Ángel Muñoz.

Ana Guerra, principal apoyo de Miguel Ángel Muñoz

Hace apenas unas semanas, salió a a luz que Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra (26) habían puesto fin a su relación. Una noticia que han llevado de la forma más discreta posible, al igual que hicieron con su romance de casi dos años. Sin embargo, esta misma semana saltaron las alarmas sobre una posible reconciliación, después de que la cantante publicara en sus stories de Instagram, una foto en la que lucía la camiseta de 'La Tata', a la venta por casi 25 euros.

Ana Guerra, luciendo una camiseta de 'La Tata'.

"Soy feliz con la camiseta de @Soylatatareal", escribió Ana Guerra en su publicación, que más tarde replicó Miguel Ángel Muñoz, invitando así a sus seguidores a adquirir una de ellas.

Todavía se desconoce si el actor y Ana Guerra mantienen un vínculo sentimental. Lo que sí es seguro es que, independientemente de su separación, siguen unidos. La cantante, además de ser fan de 'La Tata', continúa apoyando a Miguel Ángel Muñoz en cada uno de sus emprendimientos.

