Luisa, la abuela 'instagramer' de Miguel Ángel Muñoz que eclipsa a su nieto: sus mejores vídeos

En este confinamiento son muchos los famosos que se recluyen en casa con sus familiares en edad de riesgo. La lista de los ejemplos mediáticos es larga, pero si entra en juego la repercusión en las redes sociales existe una pareja que gana por goleada: la formada por Miguel Ángel Muñoz (36) y su abuela Luisa, de 95 años. Ambos entretienen cada día a sus seguidores de Instagram con vídeos en los que hacen de todo: cantan, bailan, ríen, beben cerveza y hacen videollamadas. Con el paso de los días la abuela del actor se ha convertido en un fenómeno viral, toda una instagramer.

A sus 95 años, La Tata, como la llama cariñosamente Miguel Ángel, demuestra estar llena de vitalidad y optimismo, y su desenvoltura ante la cámara ha conquistado no solo a los seguidores del conocido actor de Un paso adelante, sino que el éxito ha sido tal que la propia Luisa se abrió hace un tiempo su propia cuenta en la red: Soylatatareal. "Tengo 95 años y me hago tecnológica para ayudar a que nos quedemos en casita para combatir el Coronavirus", reza su muro de Instagram. Luisa, siempre con una sonrisa en la cara, se atreve con todos los retos que le propone su nieto.

La cuenta tiene ya cerca de 34.000 seguidores que no se quieren perder la CuarenTata, nombre con el que han bautizado el programa. Un espacio que se ha convertido en todo un éxito desde hace tres semanas. "Ya está usted en riguroso directo, Tata", suele comenzar Miguel Ángel las conexiones para dar paso a su abuela, en cada nuevo live en directo en el que nunca se sabe de lo que van a hablar. Juegan siempre a la improvisación.

Siempre ocurre algo divertido en sus conexiones en directo, pero, en concreto, el pasado Domingo de Ramos se vivió una de las situaciones más hilarantes y divertidas entre abuela y nieto cuando Luisa desveló la tradición de estrenar ropa interior y le pidió a su nieto que buscara en sus cajones. "Tengo unas bragas para estrenar. ¿Las quieres enseñar para que las vean? ¡Tengo blancas, pero esta es de color!", aseguró, entre las carcajadas de su nieto Miguel Ángel y el cariño del público, que siguió el momento a golpe de mensaje. Además, Luisa dio consejos varios a los espectadores, como colocar pastillas de jabón en la ropa para que huela mejor.

A esta abuela influencer no la detiene ni el bastón en el que se ha de apoyar. Ella puede con todo y su vitalidad nada tiene que ver con su avanzada edad. No hay reto al que diga que no. Incluso, hace unos días invitó, encantada, a Carlos Latre (41) a su Instagram Live para rememorar personajes emblemáticos de la sociedad española como El Fary o Carmen Sevilla (89). No obstante, más allá de las actuaciones, que no tuvieron desperdicio alguno, lo más chistoso y alegre de la jornada en directo fue cuando Luisa le confesó a Latre haber quedado cautivada por él: "Mira, que me pareces muy guapo, mira que me estoy enamorando de ti".

Eso sí, no todos los días son para la diversión y el relajo. Hay que ser responsables y, sobre todo, solidarios y la abuela Luisa se acuerda todos los días de los sanitarios que están batallando infatigablemente para salvar vidas. Ella, como población de riesgo, conoce la magnitud de su labor. "Aplaudo a todas las enfermeras y sanitarios del mundo, que nos ayudan en los momentos difícil que estamos viviendo", posteó el 19 de marzo. Habló en general, pero también se refería a su hermana, quien ejercía como enfermera.

Ver esta publicación en Instagram Os he enseñado mis zapatitos de tacón y hemos jugado al Bingo! 😍 Una publicación compartida de Tata (@soylatatareal) el 7 Abr, 2020 a las 11:25 PDT

Si hay algo que está quedando patente en estos días de confinamiento es la estrecha relación que existe entre Miguel Ángel y su abuela. El vínculo entre ambos es fortísimo y han sido varias las ocasiones en que se han dedicado amorosas palabras en la red. "Para mí, lo primordial sois vosotros, pero también Miguel Ángel, que me ayuda mucho", aseguraba, emocionada, La Tata. Y el nieto no se quedaba atrás: "Ella es, quizá, la persona que conozco que más pasión le pone a todo lo que hace". Para Muñoz, ella es su referencia de lucha y superación: "Es una mujer valiente y luchadora, que sigue derrochando alegría a los 95 años". Sea como fuere, lo que nadie puede negar es que ha nacido una estrella, una influencer... de 95 años.

[Más información: Miguel Ángel Muñoz descoloca a David Broncano al desvelar cuánto dinero tiene ahorrado]