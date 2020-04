Ana Guerra, sin Miguel Ángel Muñoz en el confinamiento, pero en un gran momento productivo

Tres por el precio de dos. El Hormiguero despidió la semana por todo lo alto con las entrevistas a la cantante Ana Guerra (26 años) y los hermanos Cadaval, César (55) y Jorge (59), siguiendo con un formato que continúa dejando grandes réditos en materia de audiencia. Sin ir más lejos, este miércoles logró el minuto de oro en un programa que tuvo como invitados a Santiago Segura (54) y a Amaia Salamanca (34).

Pero antes de entrar en materia, Pablo Motos (54) se metió en el papel de ‘coach’ no solo a nivel emocional sino también físico: “Hoy vamos a hablar de una mentira que a base de repetirla nos la estamos creyendo: que todo el mundo está haciendo deporte. No es verdad, la inmensa mayoría de la gente no está haciendo deporte porque jamás lo ha hecho”, comenzó diciendo antes de explicar que una de las graves consecuencias del confinamiento es el sedentarismo por todos los problemas a nivel físico, pero también psicológico: “Es importante crear fatiga física para que no haya fatiga mental”.

A la hora de romper la rutina y ponerse a hacer ejercicio, Motos explicó que “una de las excusas es la falta de voluntad, es cierto, es un depósito limitado. El mejor momento para hacer ejercicio es a primera hora de la mañana, justo después de haber desayunado y antes de ponerte a hacer nada. Cuando te levantas tienes toda la energía y la fuerza de voluntad. No te pongas a leer las noticias, porque ahora mismo son muy negativas y eso gasta energía mental. Si haces cinco minutos es mejor que nada. Cuando te quieras dar cuenta, verás que vas haciendo más tiempo, porque te sientes mejor. El deporte es la mejor pastilla para la salud; el deporte cura”.

Trabajo productivo

Aprovechando la presencia de Cristina Pardo (42) en la mesa, la tertulia giró en torno a la actualidad, antes de dar paso a la entrevista con Ana Guerra. “Qué ganas de daros una achuchón y de estar ahí con vosotros. Estoy en Madrid porque tenía que hacer la grabación del videoclip de mi próximo single. Al final iba a hacer lo mismo aquí que en Tenerife, así que nada”, comenzó la cantante.

El hecho de haberse quedado en la capital llevó a Pablo Motos a creer que estaría conviviendo con su pareja, Miguel Ángel Muñoz (36), pero nada más lejos de la realidad: “No estoy con mi pareja, estoy sola, con mi piano, mi saxo y mi flauta e intentando ser productiva en este confinamiento. Hice ocho años de conservatorio de flauta travesera, y el saxo estoy aprendiendo a tocarlo”, explicó.

Ese buen momento profesional se ha plasmado en diversas actuaciones, aunque sea vía streaming: “Aparte de participar en festivales, pongo mi granito de arena para que toda la gente que está en casa pasándolo mal con las noticias, casi todos los días hago un directo. Cada vez que lo hago canto una canción. Tengo una sensación muy rara, por un lado, ver muchos comentarios que van llegando mientras canto y, por otro, que cuando termino no se oye nada, ni aplausos, ni nada”.

Las partes positivas de este confinamiento para Ana Guerra son múltiples, según explicó ella misma: “Estoy intentado sacar las cosas positivas. Primero, nunca tengo tiempo suficiente para pasar por casa. Por ejemplo, ahora tengo todo el tiempo para sentarme al piano. Por otro lado, como no me maquillo ni me peino, tengo el cabello y la piel mejor que nunca. Y estoy aprendiendo a estar conmigo misma y a estar bien. Muchas veces buscamos distracciones, animo a todo el mundo a probarlo, a dejar de lado el teléfono y conocerte a ti mismo. Es muy importante”.

Sobre una de sus composiciones recientes ha asegurado que es “la mejor de su carrera”. Al respecto, Pablo Motos le preguntó si eso lo decía siempre: “No, soy muy autocrítica. Lo he hecho con Ainhoa Buitrago. El truco fue tener expectativas cero y estar relajada. Ella estaba en su casa con la guitarra y yo en la mía con el piano. No esperaba que saliera nada y al final salió algo muy bello, aunque no puedo decir el título porque de esa parte se encarga Alejandro Sanz. A él le mando las canciones y se encarga de ponerles el título”.

Antes de despedirse, la canaria mandó un mensaje: “El próximo 15 de abril estreno mi próximo single y el videoclip, que está hecho en el confinamiento. El tema se llama ‘Tarde o temprano’”.

Humor al cuadrado

Cada uno en su casa y divididos por dos pantallas, Los Morancos entraron en directo con Jorge Cadaval caracterizado como uno de sus personajes más conocidos: Antonia. Sin embargo, el que rompió el hielo fue César, dando el pésame a los familiares de las víctimas y dando su reconocimiento a todas las fuerzas de seguridad y a los trabajadores sanitarios. Después de ello, contó uno de sus chistes para darle un toque de humor.

Jorge contraatacó relatando que “nosotros aquí, en el bloque, estamos haciendo el Jueves Santo, estamos bajando por el muro una imagen para el besamanos, aunque no lo haga nadie”. Sobre cómo van a salir del confinamiento, César asegura que lleva seis kilos y medio perdidos, porque “en Cuaresma no bebo y estoy comiendo bastante menos”. Para él, como cofrade está llevando “con mucha pena” esta Semana Santa.

Hablando en serio, César contó que han tenido que aplazar una función en Barcelona, pero que piensan retomar la gira en Madrid allá por el mes de octubre, cuando esperan que toda esta crisis ya haya pasado. Aprovechó, además, para reivindicar al mundo artístico, al que le espera un futuro un tanto oscuro.