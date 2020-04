Creatividad televisiva durante el confinamiento: consulte aquí lo que puede ver en Semana Santa

Estrenos frente a reposiciones, series históricas ante innovadoras ideas y programas de entretenimiento y, sobre todo, procesiones en diferido junto a un apabullante contenido online serán las opciones que llenarán la parrilla televisiva en esta particular Semana Santa, la más atípica de nuestra historia.

Una Semana Santa singular, eso es lo que este 2020 ha deparado y así se refleja, sin duda, en la parrilla televisiva prevista para estos días que, como consecuencia de la crisis del coronavirus, serán para quedarse en casa. Ante esta situación, y teniendo en cuenta que muchos rodajes han quedado paralizados, las cadenas de televisión han tenido que movilizarse e ingeniárselas para ofrecer un contenido variado, mezclando espacios en diferido -algo que, en Semana Santa, tampoco es tan extraño- con nuevos programas de entretenimiento y espacios online de muy diversa índole.

Maratón #YoMeCorono de Carlos Latre

Latre durante su programa.

El programa online más especial para estos días de confinamiento es el organizado por el imitador y humorista Carlos Latre (41 años), quien se pone al frente de un maratón online de diez horas -ofrecido a través de su canal de Youtube- para recaudar fondos para el equipo de médicos e investigadores de la Fundación Lucha contra el Sida, liderados por el Dr. Bonaventura Clotet y el Dr .Oriol Mitjà, el Instituto IrsiCaixa y el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, quienes trabajan para encontrar una vacuna para hacer frente al coronavirus.

Este mismo miércoles, de 10:00 a 20:00 horas, el cómico conecta desde su casa con los hogares de personalidades de la comunicación y la sociedad como son, entre otros, Mónica Naranjo (45), Álvaro Morte (45), Ángel León (43), Bonaventura Clotet (67), Carles Gaig (72), Carles Puyol (41), Cristina Castaño (41), Domingo Zapata (45), Estopa, Ferràn Adrià (57), Gemma Mengual (42), Iker Casillas (38), Andrés Iniesta (35) o Javier Cámara (53).

Series de estreno y nuevos e ingeniosos programas

El espacio 'Qarenta', presentado por Christian Gálvez.

Mediaset, que aún mantiene en pie Supervivientes -el único reality que ha sobrevivido a la cuarentena-, lanza este miércoles la serie Lejos de ti, una comedia romántica protagonizada por Megan Montaner y Alessandro Tiberi que se podrá ver en Telecinco a partir de las 22:40 horas.

Por su parte, Televisión Española aprovechará esta Semana Santa para estrenar la miniserie de ocho capítulos El nombre de la rosa, basada en la novela de Umberto Eco. Una producción de la que RTVE emitirá dos capítulos seguidos este Jueves Santo. En el ámbito digital Qarentena y Burradas serán los lanzamientos que marquen esta particular semana. Ante la suspensión de las grabaciones de El tirón, Christian Gálvez (39) vuelve con Qarentena, un concurso emitido en directo a través de Mtmad -de lunes a jueves a las 20:10 horas- en el que el presentador conectará por videollamada con cuatro participantes para formularles preguntas de cultura general.

Por su parte, Gestmusic, con la intención de "dar salida" a formatos que se acumulan en su "almacén creativo", lanzará este viernes 10 de abril Burradas, un docu-show de entrevistas presentado por el polifacético Ángel Llàcer, quien sacará el lado más animal de sus invitados recorriendo una ruta sobre un burro.

El espacio se estrenará a las 19:00 horas en el canal de Youtube de Gestmusic Endemol y contará, como primera invitada, con Noemí Galera (53), con la que Llàcer tendrá un encuentro digital el jueves a esa misma hora a través de la cuenta de Instagram de la, hasta ahora, directora de la Academia de OT.

Los "late night", desde casa y las series diarias, con reposiciones

David Broncano presentando 'La resistencia'.

Semana Santa es tiempo de reposiciones y, cómo no, de clásicos religiosos como Ben-Hur o Los diez mandamientos. En ese aspecto las cosas no van a cambiar en este 2020. Mientras que series diarias como El secreto de Puente Viejo o Amar es para siempre aprovecharán esta Semana Santa para coger aire con capítulos repetidos y volver con nuevo contenido el próximo martes, según han confirmado fuentes de Atresmedia a Efe, los late night desde casa no descansan.

Buenafuente (55) con su Late Motiv en casa, La Resistencia de Broncano (34), El Hormiguero de Pablo Motos (54) y el LocoMundo de Quequé, quien comenzará a grabar nuevos programas en estos días desde su casa, serán los que mantengan la 'normalidad' en la parrilla mientras aparecen clásicos de la televisión como Escenas de Matrimonio, emitido a media noche por Telecinco a lo largo de esta semana.

Las procesiones, esta vez, en diferido

Una procesión de Málaga.

Un clásico de Semana Santa, que, en muchas ocasiones, se había visto afectado por la lluvia, ve cómo este 2020 se convierte en el más atípico de la historia. Las procesiones, como cualquier celebración que suponga la congregación de un gran número de personas en la calle, son impensables en estos días por lo que, para paliar la nostalgia y el desasosiego de los fieles, RTVE ha lanzado rtve.es/semanasanta, un portal con videos y audios de las procesiones de los últimos años con "contenidos inéditos" recuperados del Archivo de RTVE.

Por su parte, cadenas como Telemadrid o Canal Sur también emitirán procesiones y celebraciones litúrgicas de años anteriores que se sumarán, como es habitual, a la programación de películas religiosas a la que nuestra Semana Santa nos tiene acostumbrados.

