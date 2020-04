David Tejera, expareja de Letizia, anuncia con una dura crítica que ha superado el coronavirus

David Tejera (53 años), afamado periodista y escritor y expareja de la reina Letizia (47), ha superado el coronavirus, según ha desvelado él mismo a través de su cuenta personal de Twitter. Con un mensaje de apoyo a la sanidad pública española y unas palabras de agradecimiento y también de reivindicación crítica, el presentador de informativos ha publicado lo siguiente en la mañana de este miércoles:

"Para siempre agradecido por cómo me atendieron en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Héroes en la lucha contra el coronavirus. ¡Ayuda para ellos! ¡Ayuda y refuerzos! Cuando pase esta pesadilla, espero que todos tengamos claro quién peleó por nosotros. Lo que es imprescindible", comenzaba relatando.

Para concluir, Tejera ha publicado un último tuit donde ha afirmado que tanto el número de contagiados de coronavirus, como el de fallecidos y curados es erróneo. "Ni contaron bien a los contagiados por coronavirus ni contaron bien a los fallecidos y tampoco a los curados. ¿Pero cómo iban a hacerlo sin test? Los datos siempre han sido una patochada. Un engañabobos", ha concluido.

La irrupción de David Tejera en su cuenta de Twitter ha resultado ser una sorpresa habida cuenta que el último tuit que el periodista publicó data del 16 de septiembre del año 2017, momento en que aprovechó para dedicar unas bonitas palabras al campeón del mundo de motociclismo Ángel Nieto, fallecido tan solo un mes antes.

Sin embargo, el pasado 12 de marzo, David Tejera volvía a las redes sociales para reprochar al Gobierno la forma en la que estaban gestionando la crisis del Covid-19. "No creo que sea bueno decir que en España hay 3.000 contagiados por coronavirus sin añadir que por colapso hay miles y miles de personas con síntomas a las que ni se les analiza en varios días", comenzaba.

Ese mismo día, Tejera continuaba denunciando públicamente la situación que preveía se avecinaba para España y clamaba a los medios de comunicación y también al ministerio de Sanidad.

"Por favor, medios, la dimensión es muchísimo mayor. Si decimos 3.000 casos, muchos piensan que no es tanto. Si no te analizan, no hay positivo. La cifra de 3.000 es de broma. Somos en mi entorno 13 ó 14 con síntomas clarisimos de coronavirus. En 48 horas nadie nos analiza. ¿Cuántas veces pasa esto en 47 millones de españoles?. Por favor, que nadie os vacile. Ojalá me equivocase, pero la dimensión es enorme. Qué buen dato sería saber cuántos han pedido análisis de coronavirus y no les visitan siquiera. ¿Sanidad? ¿Prensa?", posteaba en sus redes.

Letizia y David Tejera

La reina Letizia.

David Tejera fue la última pareja de la entonces periodista Letizia Ortiz antes de que ésta conociera a su actual marido, Felipe de Borbón y Grecia (52), rey de España. En los casi 17 años que han pasado desde que Letizia fuera presentada oficialmente como la prometida del heredero de la corona de España, el periodista madrileño ha guardado silencio respecto a su romance, aunque en ocasiones ha dejado entrever que lo suyo con la Reina acabó de la peor manera y roto en mil pedazos.

De esta manera lo recogía el escritor Leonardo Faccio en la última biografía no autorizada de la reina Letizia: Letizia, la reina impaciente: ¿Qué significa ser reina en el siglo XXI?: "Aunque la imagen de mujer sumisa es la versión iconográfica más difundida de las reinas, los exnovios de Letizia Ortiz no la recuerdan así. "Quiero mantener a esa persona lo más lejos posible de mi vida", me dice David Tejera, quien fuera su pareja en CNN+ y que se separó de ella cuando el príncipe apareció en escena".

