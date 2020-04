Kiosco rosa, en vídeo: Elsa Pataky se va a la playa en plena pandemia

Un miércoles más, JALEOS les informa sobre las noticias más relevantes de las portadas de las revistas. Por segunda semana consecutiva, el análisis se lleva a cabo desde casa, respetando así el confinamiento establecido por las autoridades sanitarias y el decreto de Estado de Alarma. Pero los famosos siguen generando noticias.

La revista Lecturas recoge en el enésimo capítulo del drama entre Gianmarco (23 años) y Adara (26) con una entrevista en exclusiva al italiano, que muestra su decepción hacia la que ya es su ex: "He sido el tonto que no se entera de nada", se lee en el titular. Sin embargo, buena parte de la atención de esa portada la ha acaparado Malú, quien se estaría planteando dar a luz en su casa por miedo al coronavirus, según afirma la revista.

Por su parte, ¡HOLA! ha conseguido las primeras declaraciones de Esther Doña (42 años), viuda de Carlos Falcó. Una esperada entrevista en la que desmiente los rumores de mala relación con los hijos del marqués, quienes afirma que "han estado muy cariñosos" y se han preocupado por ella.

En la misma portada se puede ver a una espectacular Elsa Pataky (43) que ha despertado la envidia de sus compatriotas disfrutando de las playas australianas mientras España se encuentra confinada en plena Semana Santa.

Kiosco rosa

