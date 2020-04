Última hora sobre el estado de salud de Juan Salazar, ingresado por coronavirus

Juan Salazar continúa ingresado en el hospital tras dar positivo del coronavirus. Su hermana, Encarna Salazar, explica cómo se encuentra y traslada las últimas noticias sobre su estado de salud.

¿Cómo se encuentra su hermano Juan?

Juan gracias a Dios nos han dado muy buenas noticias esta semana. Él está ahora fuera de peligro, está bien, sigue en el hospital hasta que el médico lo vea y le de el alta pero muy bien. Estamos muy tranquilos en ese aspecto y esperando con muchas ganas y con toda el alma que pueda estar en casa ya compartiendo con su mujer estos momentos.

¿Ha evolucionado favorablemente?

Sí, estamos contentos.

Él es un hombre con mucha fuerza.

Él es un hombre fuerte, sano, no tiene ninguna historia que pueda complicarle el coronavirus, en ese sentido es un hombre muy fuerte, sano y esto también le ayuda mucho a poder llevarlo mejor.

¿Se derrumbó cuando le contaron lo que había pasado con su hermano?

Sabes que pasa que yo no me creía esta situación, creo que estoy viviendo una película de terror, de miedo, no te lo crees pero cuando te dicen que tu hermano ha sido una víctima más de esta situación dices 'Dios de mi vida' esto está pasando y nos afecta a todos. A veces crees que esto no es real, fue un palo muy gordo cuando nos avisaron de que Juan lo tenía, fue traumático, tampoco puedes ir a verle, lo único que te pueden decir es eso, poquito a poco cómo está. Es muy traumático para todos, no nos lo creíamos.

Los Chunguitos en su última entrevista en televisión. Gtres

¿Puede mandar algún mensaje?

No, a través de sus hijas, el otro día habló mi hermano José con él y me dijo que estaba bien, me quedé más tranquila porque está fuera de peligro con lo cual a la familia nos relaja un poco esta situación. La comunicación es la que te digo, muy poco a poco pero lo importante es que él está bien y que nos han dado la buena noticia de que está fuera de peligro.

Que José haya hablado con él es buena señal.

Buenísima, preguntó por todos los hermanos, él está con ganas de vernos. Cuando termine todo esto yo voy a hacer una fiesta o algo para celebrar la vida.

¿Cómo están su mujer y su hija?

Hombre su mujer imagínate, llevan toda la vida juntos, no se entiende el uno sin el otro, es muy complicado, esto está pasando de una manera tan brutal que no entiendes que pueda pasar algo, el temor de ella ha sido eso, es su otra mitad, lo está pasando muy mal.

¿Es pronto para hablar del alta?

No nos han dicho una fecha pero creo que al ritmo que va, habrá que aguantar la cuarentena obviamente, pero hasta que el médico vea que todo está bien, tendrá que estar en el hospital. Aunque él esté bien tiene que esperar a que el contagio se quite, hasta que eso no suceda me imagino que tendrá que estar ahí.

¿Usted cómo está llevando este confinamiento?

Sinceramente lo llevo bien, soy una mujer casera, me gusta mucho estar en casa pero una cosa es que te guste estar en casa y otra cosa es que te obliguen a estar porque no puedes salir porque corres el riesgo de contagiarte, de contagiar, eres consciente de que tienes que estar en casa. Yo estoy con mi hija y la verdad es que tampoco es tan malo estar en casa. Tenemos una casa en la que estamos bien, tenemos comida, podemos comunicarnos con nuestros familiares, con amigos, tampoco hay que dramatizar las historias dentro de que se está viviendo una situación muy complicada. Intento hacer ejercicio con mi hija, cocinamos, a veces nos inventamos tartas, cosas para hacer, sacamos recetas para poder entretenernos y quitarnos algo de tiempo, ver películas, series, charlamos también mucho, limpiamos, yo siempre he sido muy defensora de la lejía y mira ahora. Mi hija sale a la compra y luego limpiamos todo, ese es el día que llevamos pero no lo estoy llevando mal sinceramente.

Toñi y Encaran Salazar, hermanas de Los Chunguitos. Gtres

¿La relación madre e hija cómo la estáis llevando?

Muy bien, el otro día hablábamos las dos, mi hija trabaja fuera de casa, ahora lo está haciendo desde dentro, tiene una vida muy activa porque trabaja muchas horas, le gusta hacer deporte, una chica de hoy. De momento estamos muy bien, nos apoyamos mucho, nos ayudamos mucho y cuando una tiene un día más vacío porque es normal, nos apoyamos una a la otra. En ese sentido tengo suerte de estar acompañada por mi hija.

La música también paralizada, la nueva gira, el single...

Eso es lo que sinceramente está trastocando todo, tenemos un disco maravilloso que se llama El Secreto y estamos con el tercer single que es un tema con un mensaje de amor brutal, precioso, ojalá que la gente lo escuche, todos los derechos que se generen lo queremos donar a mascarillas, test, todo lo que se pueda ayudar para la sanidad de España. Es un tema en el que estamos con mucha confianza, ha entrado en Argentina, Chile, hace nada que salió y estamos muy contentas. La música ayuda mucho en el alma, en estos momentos de la vida siempre hay una banda sonora y música en las personas, te ayuda a superar estos momentos tan complicados que estamos viviendo. La música me da mucha vida, no solo a mí, en general a todo el mundo. Hemos tenido que anular muchos festivales que teníamos, la gira que la estábamos preparando, está todo ahí hasta que se pueda retomar, como todos los compañeros me imagino.

Ahora pasamos más horas delante del televisor, ¿está siguiendo esta edición de Supervivientes?

Sí, claro. Yo Supervivientes siempre lo he seguido, siempre me ha gustado, no tengo ningún problema en decirlo. Sigo el reality porque cuando no estoy con mis historias lo veo, creo que Supervivientes va a formar parte de mi vida, yo lo he vivido, he estado ahí. Es una experiencia que viví, que dentro de todo no lo recuerdo mal y me gusta verlo, es una aventura brutal, sinceramente, al margen de lo que nos pasó a nosotras, yo te hablo del reality y la experiencia. Cuando las cosas pasan es por algo y cuando una toma una decisión pasa lo que tiene que pasar, a nosotras nos pasó así pero nos hubiera gustado haber terminado de otra manera hasta que el público nos hubiera dicho se acabó. Pasó así y de las cosas no te tienes que arrepentir, si lo haces es porque lo has sentido así. Lo recuerdo siempre con mucho cariño, algo positivo. Un viaje tan largo, tan fuerte, 48 horas viajando, los recuerdos bonitos, nos reíamos mucho... luego surgió y pasó lo que pasó y la cabeza es libre.

