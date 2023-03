Toñi Moreno habla por primera vez de su orientación sexual: "Temí no ser aceptada"

Los famosos van rompiendo tabúes y dando pasos al frente para reivindicar la libertad de ser quien son. Tras la confesión pública de María del Monte (60 años) sobre su orientación sexual el pasado mes de junio, ahora ha sido Toñi Moreno (49) quien ha hablado por primera vez de su intimidad, de una manera sincera y natural en una de las entregas del programa que presenta en RTVE, Plan de tarde. Aunque el programa se emite este domingo 12 de marzo por la tarde, la presentadora ha hecho un pequeño adelanto de la charla que ha mantenido con su invitada, Laura Pausini (48).

La cantante italiana tiene que ver mucho con el tema, pues fue ella quien en 2018, durante una entrevista que Toñi le hizo en Viva la vida, la 'sacó del armario' cuando le dijo: "¿Te gustan las mujeres, no?". Ella, algo nerviosa, esquivó como pudo la cuestión y echando mano de su sentido del humor respondió: "Voy a salir de este entuerto. No me gustan las mujeres, me gustas tú".

Han pasado cinco años de aquello y ahora la presentadora lo aborda de una manera completamente distinta, sincerándose y dándole las gracias a Laura por tratarlo con semejante naturalidad, sin darle importancia y otorgándole normalidad. Entonces, Toñi se sintió algo incómoda, hoy lo ve de otro modo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73)

"Casi cinco años de aquella entrevista donde supuestamente "me sacó del armario". Esa noche consiguió mi teléfono y me pidió disculpas porque dio por sabido un secreto a voces. Yo en aquel momento no fui consciente del alcance que iba a tener esa anécdota en mi vida. En la entrevista que veréis mañana en RTVE, básicamente le doy las gracias a Laura Pausini porque, su ingenuidad y su naturalidad me ayudaron a liberarme de un miedo absurdo. Me quitó de golpe treinta kilos de encima", ha confesado en un post de Instagram posando con ella.

Toñi Moreno se encuentra en una etapa diferente de su vida ahora, fue madre en 2020 y vive volcada en su hija, Lola, aunque ella misma ha confesado que a veces la maternidad no es como uno espera. Lo que sí deja claro es que en realidad nunca estuvo metida en ningún armario, simplemente se protegía frente a la esfera pública. "Nunca me escondí, pero temía no ser aceptada -lo de siempre-. A veces eres tú tu propio armario", confiesa.

El reencuentro con Laura Pausini ha sido cálido y emocionante. La periodista le dedica unas sentidas palabras: "Años después me he encontrado a la misma adolescente que ganó el Festival de San Remo con tan solo 18 años. Con los mismos miedos y la misma ilusión. Será eso de que los miedos nos hacen ser humildes y no perdernos en los egos, aunque a veces creamos tocar las estrellas. Gracias, Laura, siempre en mi corazón".

