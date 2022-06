María del Monte revela su condición sexual y presenta a su novia en el Orgullo Gay de Sevilla

El jueves 23 de junio de 2022 quedará marcado en el calendario como el día en el que María del Monte (60 años) desató la locura saliendo del armario públicamente de la manera más natural que cabría esperar. Lo hizo casi al final de su discurso en el pregón del Orgullo Gay de Sevilla con esta frase: "Quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo".

Luciendo un chal con la bandera arcoriris, pero con lunares, la cantante revolucionaba la Alameda de Hércules hasta donde había llegado a bordo de un todoterreno descapotable. Luego, subida al escenario se dispuso a leer lo que tenía preparado, aunque nadie imaginaba lo que iba a suceder.

La intérprete de Cántame asegura que nunca se ha ocultado, lo único que ha hecho es proteger a su familia y también a su novia, la periodista de Canal Sur Inmaculada Casal. "¿Qué pensáis, que soy un robot y no he formado mi familia? Claro que la tengo, desde hace 23 años. Pero simple y llanamente es mía, y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer nunca", declaró mientras ondeaba el símbolo del colectivo. "Por supuesto que tengo al amor de mi vida, he tenido la suerte de dar con el amor de mi vida".

La cantante llegando a la Alameda de Hércules de Sevilla en todoterreno. Gtres.

El momento álgido llegó cuando se refirió directamente a su novia: "Por supuesto, mi pareja está aquí. He empezado hablando de libertad y voy a respetar su libertad. Si quiere subir, que suba, y si no, que no. La voy a seguir queriendo". Las miles de personas congregadas estallaban en aplausos y poco después se desvelaba la incógnita, cuando la periodista Inmaculada subía al escenario y celebraba con María y otras personas el fin de fiesta bailando.

Esta confesión pública de la artista sevillana es especialmente relevante en un mundo tan conservador como el de la copla, pero ella ha dado un paso adelante en el momento adecuado. Durante todo este tiempo ha protegido tanto a su novia como a su círculo íntimo. "Quizás, pero he intentado proteger a esa familia porque, ya sabéis, si fuera mecanógrafa no pasaría nada. Por mí, me da igual, pero no quiero que la gente a la que quiero sufra", confesaba.

María del Monte hablando de su familia de hace 23 años y diciendo que es una más de nosotras 😭😭 #PrideSevilla2022 pic.twitter.com/oQsFLGND8A — Jotapé ۞ 🏳️‍🌈 (@Johnpito) June 23, 2022

[La decisión más coherente de María del Monte ante la dramática situación de Antonio Tejado]

Es la primera vez que habla tan abiertamente, pues hasta ahora siempre había tratado de desviar el tema de su situación sentimental esquivando preguntas. El año pasado, en una entrevista con Anne Igartiburu (53) le decía: "¿Tú qué sabes si yo estoy casada?".

La cantante, que el pasado verano perdía a su madre, ha hecho una reivindicación del amor ante miles de personas y el colectivo LGTBI ha aplaudido su gesto. No es la única folclórica que está involucrada en los actos del Orgullo este año, pues su examiga, Isabel Pantoja (65), también actuará en julio en la gala Mr Gay 2022, donde actuará y recibirá un premio.

Sigue los temas que te interesan