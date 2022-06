Las constantes renovaciones de Anne Igartiburu para mantenerse en la cúspide: así es su nuevo proyecto

No hay reto que se le resista a Anne Igartiburu (53 años). Mucho menos desde la pandemia. Con el confinamiento, la presentadora se atrevió con nuevos formatos de trabajo y llevó su carrera a un siguiente nivel. En los meses de confinamiento, la televisiva inició una serie de charlas en directo a través de su perfil de Instagram que, posteriormente, migraron a su canal de YouTube y que, desde el pasado 12 de junio, también se presentan en formato de podcast.

"Podréis comenzar a escuchar las charlas más requeridas, las que más os gustan sobre bienestar emocional, con los mejores profesionales del ámbito de la psicología, psiquiatría, coaching, y muchas más disciplinas y escuelas que tienen que ver con el autoconocimiento como camino al desarrollo humano y personal", expresó a modo de promoción Anne Igartiburu en su cuenta de Instagram.

Para llevar a cabo estos proyectos, en el que busca transmitir una forma de vida "en plenitud y coherencia" de la mano de expertos, la presentadora ha aplicado sus conocimientos y herramientas de coach, estudio que finalizó en 2012 y que ha convertido en una labor paralela a la televisión. Una significativa renovación profesional que le permitió abrir nuevos horizontes.

Gracias a su gran pasión por el desarrollo personal, Anne Igartiburu ha conseguido entrar en las plataformas que son de gran interés en las nuevas generaciones y así, mantenerse vigente. Según los datos que arroja Social Blade, herramienta especializada en las redes sociales, hasta ahora la presentadora ha conseguido buenos resultados con su trabajo fuera de la televisión. A día de hoy, el canal de YouTube de la vasca, centrado en Mi latido de más, cuenta con 124.000 suscriptores, 9.674.991 vistas y 328 descargas.

El mismo éxito se espera con el formato de audio. En apenas tres días y con solo un episodio disponible, el podcast de Anne Igartiburu ha obtenido una valoración de 4,9 estrellas en Spotify. Además, su único episodio publicado, de momento, cuenta con la etiqueta de 'muy compartido'.

El primer episodio es una charla con el doctor Mario Alonso Puig, titulada 'Cómo crear un sistema inmune fuerte a través del pensamiento positivo'. Según la descripción del capítulo, en su conversación con Anne Igartiburu, el experto "aporta la visión científica de la relación entre nuestros pensamientos y sus efectos en el cuerpo". La presentadora recalca que el profesional da "claves sobre la mente, el cuerpo y las emociones".

En Mi latido de más, la televisiva emplea herramientas como el coaching, la psicología, la inteligencia emocional, la programación neurolingüística y diferentes disciplinas y metodologías.

En cada una de estas facetas, Anne Igartiburu ha contado con la aprobación de sus seguidores más fieles. Así lo demuestran los constantes comentarios que recibe a diario en sus redes sociales. Tras desvelar el lanzamiento de su post, la presentadora recibió bonitos mensajes de apoyo de conocidos rostros. Entre ellos, Chenoa (46), Tamara Gorro (35) o Adriana Abenia (37).

Otros trabajos

En paralelo a estos proyectos, Anne Igartiburu se mantiene en la pequeña pantalla con Corazón, formato en el que deja a un lado el desarrollo personal para hablar de la vida social, los famosos, moda, belleza y otros temas de actualidad. La presentadora, por otro lado, es una invitada habitual a los diferentes eventos organizados en la capital.

Cada Nochevieja, además, Anne Igartuburu se mantiene al frente de las Campanadas de TVE. Hasta ahora, no se ha hecho público quién será su compañero el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, ante los micrófonos de Europa Press, la presentadora ha dejado claro que, de poder elegir, siempre preferiría a una mujer. "Las quería dar con Rafaella Carrá, que no ha podido ser, pero las he dado con Ana Obregón (67) y las repetiría", dijo.

