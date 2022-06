Los cortes de pelo de Letizia, a examen: ¿cuál le sienta mejor según los expertos?

La Reina es un icono de moda y de belleza innegable. No sólo marca tendencia con su ropa, también con su pelo, aunque ella, debido al puesto que ocupa en la institución, debe mantener siempre un equilibrio entre la sobriedad y estar a la última.

Letizia (49 años) acaba de estrenar corte de pelo y en EL ESPAÑOL sometemos sus peinados a examen hablando con diferentes expertos sobre su nueva imagen y la evolución que ha experimentado en los últimos años.

Todos coinciden en destacar su buen ojo para elegir estilos que armonizan con los rasgos de su rostro, aunque algunos de ellos echan en falta un poco de atrevimiento. El director de Maison Eduardo Sánchez lo analiza de este modo: "Casi siempre se ha movido dentro de un estilo y un largo que le ha permitido recoger su cabello y optar por peinados más clásicos cuando la ocasión lo ha merecido o cuando el protocolo lo requiere. Pero ha ido mejorando mucho su estilo".

[Letizia sorprende con su nuevo look: pelo más corto y un baño de color que disimula sus canas]

La melena a media espalda ha sido protagonista durante los últimos años, innovando con ondas estudiadas o con las puntas hacia afuera aportando densidad y movimiento. Un punto a su favor que ayuda a modernizar el estilo y hacerlo más versátil, en opinión de los profesionales de la peluquería.

La Reina ha apostado por la melena larga en los últimos años. Gtres.

1. Su último peinado: ¿demasiado clásico?

El pasado 21 de junio, Letizia aparecía radiante tras haberle quitado unos centímetros a su melena, peinada en liso y con volumen. Un nuevo corte de pelo, favorecedor pero poco innovador. Juan Manuel Romay, CEO de la firma de alta cosmética capilar Kumi Eternal Beauty, lo define así: "El nuevo corte de doña Letizia refleja un equilibrio perfecto entre un corte clásico-renovado, pero dando protagonismo al largo del cabello. Le favorece, pero no es tendencia. Aún así, entendemos la posición de la esposa de Felipe VI en querer mantener un cabello sano y estéticamente bonito para dar protagonismo a otras partes de su rostro o estilo".

El estilista Carlos Fernández de Frank Provost también le da un notable, aunque con matices: "Es una estética clásica que lleva años siendo utilizada por mujeres urbanas. No le sienta nada mal, pero no es de los peinados que más le hagan destacar. Sin embargo, la Reina es una mujer con mucha clase todo lo favorece". Se entiende también que mantenga el largo para luego poder llevar sus recogidos favoritos, desde el moño de bailarina, hasta la coleta alta de nudo.

La Reina ha apostado por una melena clásica ligeramente despuntada. Gtres.

2. Ha dado un toque 'cool' a las canas

Letizia lleva sus canas por bandera y ha ayudado a que no sean un estigma; las ha puesto de moda. Así lo confirman los expertos de Kumi Eternal Beauty: "Letizia ayuda dando naturalidad a sus canas para que cierto tipo de clientas que no quieren arriesgar en color se vean también bien con su pelo blanco". Lejos de sumarse años, Carlos Fernández cree que "sus canas naturales, siempre con mucho brillo, resultan muy acertadas porque aporta naturalidad. Muchas personas pueden pensar que este tipo de melena hace más mayor, pero también produce una sensación de cercanía con la gente". Eduardo Sánchez es de la misma opinión: "Su gusto por lucir las canas me parece que tiene un punto de reivindicación que me parece fantástico".

La Reina ha hecho de sus canas su sello de identidad. Gtres.

3. Su melena 'liquid' extrabrillante ha arrasado

Si hay algo que ha llamado la atención de la Reina en los últimos años ha sido el extremo brillo de su cabello súper pulido, un efecto que se llama melena líquida porque parece que está mojada. "Cada vez que Letiza decide innovar en su estética se convierte automáticamente en un boom, algo que nos gusta, que es lo que sucedió con esta tendencia", dice Romay. Desde Provost creen que "la melena pulida con efecto mojado, que vemos mucho en las alfombras rojas, le favorece brutalmente. Está muy bien para eventos concretos y también le aporta juventud ".

Uno de los peinados más aplaudidos de la madre de Leonor (16) fue aquella melena engominada hacia atrás que llevó en 2016 para una entrega de premios, junto con un vestido de lentejuelas de Nina Ricci.

El pelo extrabrillante y el efecto mojado le favorecen.

4. Aquel 'bob' que muchos sueñan que vuelva a repetir

A lo largo de estos años, si ha habido un peinado trasgresor en Letizia ha sido el corte bob que estrenó en 2015 y que supuso una auténtica revolución. Durante un tiempo jugó a llevarlo liso, en su versión más sofisticada, y en otras ocasiones con ondas, dándole movimiento. En opinión de algunos de los expertos consultados por este periódico, ha sido su mejor look hasta la fecha. "Tiene un rostro muy armónico, todos le sientan bien y lo que aconsejamos es probar e innovar para verse siempre distinto y rejuvenecido. Si tenemos que elegir uno, nos quedamos para ella con el bob", dice Juan Manuel Romay.

Carlos Fernández, de Provost, también cree que el corte a la altura del mentón es ideal para ella: "Especialmente cuando lo llevaba algo más claro en las puntas. Lle favorece muchísimo porque le da un toque más joven y dulce aportando también personalidad y destacando su mirada".

Dos maneras diferentes de llevar el corte bob. Gtres.

5. Su 'look' capilar ideal según los profesionales: ¡flequillo!

En Kumi Eternal Beauty apostarían por un "discreto flequillo estilo años 60, la tendencia de este verano 2022 y que, además, le quedaría muy bien". En el mismo sentido se pronuncia el estilista Carlos Fernández: "Yo veo 100% un flequillo espeso, denso, que de mucho juego. Le resaltaría muchísimo los pómulos y los ojos. Tiene un cuello muy alargado fantástico, por lo que podría mantener su melena larga". Y para seguir con la misma tendencia, en Maison Eduardo Sánchez insiste en el flequillo: "A mí me gustaría hacerle una melena midi con ondas rotas y flequillo cortina. Con un ligero degradado para proporcionarle movimiento pero sin perder densidad".

