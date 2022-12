La nueva Toñi Moreno a sus 49 años: todos los secretos estéticos que se esconden en su rejuvenecido rostro

Si bien hace unos días, el pasado viernes 25 de noviembre de 2022, se celebraba la cena de Navidad de la productora Unicorn Content de Mediaset, donde se produjo el comentado y polémico flirteo -con beso incluido- entre Alba Carrillo (36 años) y Jorge Pérez, este lunes 28 ha tenido lugar otro encuentro muy especial: la cena de presentadores de la cadena de Fuencarral, una suerte de brindis que aconteció en las célebres instalaciones de Telecinco.

Al festejo navideño acudieron personalidades de la talla de Christian Gálvez (42), Patricia Pardo (39), Carlota Corredera (48), Paz Padilla (53) -incorporada de nuevo al grupo audiovisual tras su abandono-, Ion Aramendi (45) y Marta Flich (44), la cual acaba de convertirse en madre de una niña. No obstante, hubo una mujer que brilló y deslumbró con luz propia, con permiso de las demás: Toñi Moreno (49).

La presentadora andaluza hizo las veces de dicharachera reportera en la magna y navideña y festiva noche, por este motivo fue una de las pocas que se permitió el lujo de compartir en redes sociales algunos momentos de la velada. No en vano, había una especie de norma previa y tácita: alejar, en la medida de lo posible, del ojo público este reencuentro a las puertas de la Navidad.

[Toñi Moreno, obligada a pasar por quirófano: así lo ha revelado desde la cama del hospital]

Toñi Moreno en un montaje de EL ESPAÑOL: a la izquierda, en una imagen del pasado; a la derecha, en la actualidad. Gtres y Redes Sociales

Gracias al Instagram de Moreno, se pudo descubrir que compartió mesa, entre otros rostros como Gálvez y Pardo, con su "nuevo jefe", como ella misma definió. Se entiende que se refiere al nuevo consejero delegado que la cadena de Fuencarral ha nombrado tras la retirada de Paolo Vasile (69): Alessandro Salem. Más allá de estos pormenores y detalles entre bambalinas, sorprendió entre los presentes la nueva imagen que presentó Toñi Moreno.

Se la vio esa noche "especialmente guapa", con un "brillo especial", como deslizan testigos oculares y presenciales a EL ESPAÑOL. En concreto, se destaca que lució una cara diferente. ¿Se habrá sometido Toñi Moreno a un nuevo retoque estético?

Ya en 2021, la de Sanlúcar de Barrameda se sometió a una sutil intervención. Pero, ¿es el mismo caso en la actualidad? Para resolver esa duda, este medio se ha puesto en contacto con una opinión cualificada, la de la clínica de Medicina y Cirugía Estética Lola Sopeña.

Desde este experto análisis, se sostiene que Toñi "ha decidido hacerse un pequeño retoque para rejuvenecer su rostro. Si la observamos, vemos cómo la piel de sus párpados superiores se ha reducido considerablemente. Esto se consigue mediante una sencilla cirugía denominada blefaroplastia -de un coste cercano a los 3.000 euros-, que habrá combinado con la infiltración de toxina en el tercio superior para ampliar y rejuvenecer su mirada".

Toñi Moreno a su llegada a las instalaciones de Mediaset para la cena de presentadores, este pasado lunes. Gtres

En esa línea, Sopeña añade: "En estas fotos -de la cena de presentadores- vemos un resultado quizá un poco extremo, pero, probablemente, sea porque se lo ha realizado recientemente. En unas semanas todo se asentará y lucirá mucho más natural".

Continúa explicando la profesional: "También vemos más rejuvenecido y armonioso el tercio medio con una recolocación de volúmenes, y que también ha difuminado el surco nasogeniano. Esto se consigue mediante la infiltración de ácido hialurónico, probablemente unos 2 ó 3 viales -cuyo precio por vial ronda los 300 euros-".

En lo que respecta a la luminosidad de la piel, Lola Sopeña no tiene duda alguna: "El skinbooster es el tratamiento ideal y cuesta 250 euros". Concluye esta profesional de la cirugía estética: "El resultado es un rostro más joven y atractivo, aunque desde nuestra opinión se verá un resultado mucho más natural en unas semanas". Sea como fuere, y según los precios que maneja este centro, el montante de este último retoque de Moreno ascendería a cerca de 3.500 euros.

El buen momento de Toñi

La presentadora andaluza junto a su hija, Lola, en una fotografía de su Instagram. Redes Sociales

Toñi Moreno está viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales, cuando no el mejor. La profesión le sonríe como nunca -ha capitaneado con su garbo y buen hacer dos programas en Mediaset y ahora "se están viendo cosas" para ella-, y su hija Lola (2) está despertando a la vida con su curiosidad perenne.

En marzo de 2022, confesó esta excelsa Toñi, a sus 49 años, a EL ESPAÑOL que la llegada de Lola no fue fácil, que la maternidad no es un camino de rosas, pero que todo tiene su recompensa.

"Voy a contarlo sinceramente, a pecho descubierto. Para mí ha sido más duro de lo que yo pensaba el tema de la maternidad. El primer año me ha costado mucho. Encajar todas las piezas... No te reconoces ni en tu cuerpo. Soy madre soltera, familia monoparental, tengo una red familiar maravillosa", aseguró, sincera.

Siempre le deberá a la pequeña Lola su despertar deportivo: "No te reconoces ni en tu cuerpo. A mí mi hija me está rejuveneciendo cada día. No me queda otra. Le digo a ella 'tú tienes una madre joven. Si tú corres, yo corro más'. Ha sido lo mejor que he hecho. ¡Mira que ha costado! Ha sido duro".

En lo que respecta al amor, Moreno sostiene que está abierta y "lanzada" a lo que venga. "No me da la vida, es muy difícil enamorarse con esa rutina. Pero estoy abierta y preparada. Creo que el estado mejor de una persona es estar enamorada. Soy joven, pero soy un poco antigua. Me cuesta un poco, pero cuando me lanzo... me lanzo a tope.", aseveró en su charla con EL ESPAÑOL.

Mientras llegan nuevos y prometedores proyectos para Mediaset, Toñi sigue triunfando en Canal Sur con su espacio Gente Maravillosa y, el pasado mes de agosto, estrenó su nuevo pódcast titulado Porque la vida no viene con instrucciones, donde se presenta así: "Soy Toñi Moreno, periodista y madre, aunque debería decirlo al revés, soy madre y periodista".

Sigue los temas que te interesan