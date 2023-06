Paula Echevarría: "No es bueno proyectar que un cuerpo bonito y cuidado no se puede conseguir"

El reloj marcaba poco más de las 11:00 cuando Paula Echevarría (45 años) hacía su esperada aparición en el Hotel Santo Mauro de Madrid, este jueves, 29 de junio. Bajo un intenso sol y con unas altas temperaturas que han marcado el comienzo de la temporada estival, la actriz, precisamente, ha presentado los productos de verano de Pantene, firma con la que trabaja desde hace más de una década.

No ha estado sola. El denominado equipo rescate de Pantene cuenta con otras cuatro embajadoras -Daniela Santiago (41), Rossy de Palma (58), Violeta Mangriñán (28) y Desirée Vila (25)- con las que se ha podido divertir y pasar unos días "estupendos". Así lo ha desvelado la propia Paula Echevarría en una conversación con EL ESPAÑOL, testigo de cada detalle de este encuentro de verano.

Feliz y muy cercana, la actriz e influencer ha charlado con este periódico sobre sus proyectos profesionales, sus planes para la temporada estival y la polémica que se generó en redes sociales recientemente, después de que algunos la acusaran de retocar en exceso sus fotografías. Hace unos días zanjaba la controversia con un rotundo mensaje y ahora, a través de este periódico, Paula Echevarría vuelve a enviar un contundente mensaje.

Paula Echevarría presumiendo de su pelo Pantene. Gtres

¿Paula, qué tal?

¡Qué calor! Y eso que hoy no hace tanto.

Ya es un icono de Pantene. ¿Cuántos tiempo lleva formando parte de esta familia?

17 años.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con embajadoras tan diversas? Rossy de Palma, Daniela Santiago, Violeta Mangriñán y Desirée Vila.

Súper divertido. Justo lo estaba hablando con Desi, que nos preparamos juntas. Ha sido súper especial porque me he sentido súper arropada, nos lo hemos pasado muy bien. También el spot de este año era en la playa, en Sitges. Hizo muy buen tiempo, fue en ese verano que vino en marzo y fue tremendo. Fueron unos días estupendos. Me lo pasé muy bien con ellas.

Paula Echevarría con un impecable estilismo blanco inmaculado, en la presentación de la nueva campaña de Pantene. Gtres

¿Qué planes tiene para este verano?

Descansar lo que pueda. Este último mes ha sido bastante fuerte. He estado con la novena edición de Got Talent, que son muchas horas en el teatro viendo talento tras talento. Tengo ganas de echar un poco el freno. A ver si lo consigo.

¿Estará entre Asturias y Marbella?

Claro. Me voy a mi tierra, me voy a Marbella... Soy muy básica y predecible.

Hace unos días tuvo que pronunciarse en las redes después de recibir duras críticas sobre su físico. Es algo que no suele hacer. ¿Por qué esta vez sí ha querido manifestarse?

No me gusta la gente ejemplarizante que está dando mal ejemplo. Creo que no es bueno proyectar que un cuerpo bonito, no perfecto, sino cuidado o bonito, no se puede conseguir. Sí se puede. No es todo a base de Photoshop. Sí se puede conseguir teniendo una vida ordenada, una buena alimentación, haciendo deporte... Y al final no puedes dar esa sensación a la gente, de tirar la toalla porque esto no se puede conseguir si no es a base de Photoshop. El peor ejemplo está en ese tipo de comentarios.

¿Le afectan las críticas?

A mí no, ninguna. Lo dije y creo que me reiteré en un par de ocasiones. No es por mí, porque a mí, de verdad, creo que soy muy mayor y me afectan muy poco. Pero creo que no están dando un buen ejemplo y no están proyectando un buen mensaje. Por eso me defendí.

Paula Echevarría junto a Daniela Santiago, Rossy de Palma, Violeta Mangriñán y Desirée Vila. Gtres

Después del verano, ¿qué proyectos tiene?

Got Talent se estrenará seguramente en septiembre, como cada año. Luego tenemos las semifinales y las finales, no sé si directo o falso directo, pero siempre las hacemos en tiempo real.

No le puedo dejar de preguntar por Carmen Sevilla. Incluso usted la ha despedido con emotivas publicaciones en sus redes. ¿Cómo la recordará?

Yo soy muy fan del cine español. Del cine español que se ha hecho toda la vida. Soy fan de Cine de Barrio. Me he visto decenas y decenas de películas de Carmen. Ha sido un referente para todos.

