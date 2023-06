La vida de Víctor Elías, el más gamberro de 'Los Serrano' que ahora actúa con Ana Guerra y Taburete

Han pasado 20 años desde que Telecinco estrenó una serie que lograba congregar a millones de espectadores frente a su televisión semana tras semana: Los Serrano. Una ficción dirigida a mayores y pequeños, ya que había tramas de adultos con Antonio Resines, Belén Rueda o Antonio Molero, y de los más jóvenes de la casa, protagonizadas por Fran Perea, Verónica Sánchez, Natalia Sánchez o Víctor Elías.

El personaje de Elías, Guille, el mediano de la familia Serrano, era el más gamberro de todos y junto a su pandilla formada por Boliche (Andrés de la Cruz), Mustafá (Daniel Esparza) y Valdano (Juan Luppi) generaron más de un quebradero de cabeza a los personajes adultos.

En verano de 2008, Telecinco emitió el último episodio, con polémica incluida por su extraño final, y, desde ese momento, el madrileño se decantó por el mundo de la música para continuar su vida profesional, pero sin abandonar la televisión haciendo algún papel esporádico en serie como Punta escarlata, Isabel o Servir y proteger.

EL ESPAÑOL ha contactado con el artista, que ahora dirige las giras musicales de Ana Guerra, Pablo López o Taburete y actúa junto a ellos, para que nos cuente cómo es su vida en la actualidad y recuerde su época con una de las familias más famosas de la televisión.

Los Serrano.

No podía seguir el ritmo de su personaje

Guille Serrano era el estudiante más rebelde del colegio de Santa Justa, en cambio, Víctor Elías no lo era tanto: "Yo era mucho más tranquilo porque era complicado ser igual de gamberro que él", afirma el músico.

Su madre era la actriz Amelia Álvarez del Valle, que le inculcó el amor por la actuación por lo que con 6 años, Víctor ya había tenido sus incursiones en el mundo del teatro y ya conocía como era por dentro.

"Para mi madre era más fácil llevarme de gira que dejarme con una cuidadora. Y yo, encantado porque para mí era un juego maravilloso en esa época. Hice varios papeles hasta que llegó el casting de Los Serrano", recuerda.

"Era una serie de la que no esperábamos que iba a tener el éxito que tuvo porque, como había trabajado en más proyectos que se habían acabado rápido, no suponía que fuera a durar 5 años y que, 20 después, siguiéramos hablando de ella", añade.

Los Serrano.

Pregunta.- ¿Qué recuerda de aquella época?

Respuesta.- Me quedo con la gente que conocí y de la que pude aprender mucho. Es que fue como una especie de carrera universitaria, cinco años aprendiendo, yendo cuatro o cinco días en semana a grabar para tener un máster con los mejores actores de este país del momento, y que lo siguen siendo en la actualidad.

Aprendí cómo funcionaba el medio, no solo la parte interpretativa, sino también la técnica. Y luego, por supuesto, que al final pasaba tantas horas allí que toda esa gente se convirtió en mi familia. Amistades que han pasado 20 años y ahí siguen.

P.- ¿Cómo lo compaginaba con los estudios?

R.- Teníamos una tutora en la serie que nos ayudaba con los deberes, aunque la llevábamos por el camino de la amargura (risas). Los colegios también tuvieron mucha paciencia, en ocasiones nos cambiaban las fechas de los exámenes por los rodajes… En la serie, los estudios eran lo primero.

Capítulo 11 de Los Serrano.

P.- ¿Qué le pareció el polémico final de Los Serrano?

R.- Ese sueño de Diego Serrano (Antonio Resines) a mí me gustó mucho porque para nosotros fue vivir algo muy bonito, un reencuentro. En esa época llevábamos dos años sin ver a Fran y habían pasado muchas cosas en la serie. De repente fue como volver a ese inicio. ¿Qué se podía haber pensado antes? Puede ser, pero para nosotros fue muy emotivo.

P.- Los Serrano, en su época, fue un auténtico éxito, incluso Telecinco a veces lo utilizaba contra Antena 3 y Aquí no hay quien viva con el famoso ‘Serranazo’.

R.- Hace no mucho algunos de nosotros recordábamos que éramos el arma de Telecinco contra los rivales en parrilla porque Los Serrano desbancaba a todos los demás, aunque con Aquí no hay quien viva siempre estuvimos ahí a la par. Una parte del éxito de esta serie quizás fue lograr reunir a toda la familia, que es verdad que antes lo hizo Médico de familia, pero no tenía tramas tan enfocadas a los jóvenes como Los Serrano y no le daba tanta importancia al mundo del colegio.

En nuestra ficción había una parte para mayores, la de la taberna, luego una familiar, y la del instituto para los más jóvenes, así tenían cubiertos los tres targets que se sentaban a ver la televisión en el sofá. Aunque, para tener un colegio como parte de la trama, nuestros personajes, estudiar, no estudiaban mucho y, en concreto el mío, menos (risas).

Víctor Elías y Natalia Sánchez.

La música como protagonista

Uno de los elementos que caracterizó a Los Serrano fue que la música era parte fundamental de la serie y de las historias. Fran Perea cantaba la sintonía inicial Uno más uno son 7, incluyendo tramas de su personaje, Marcos, como cantante. Tras la marcha del actor malagueño de Los Serrano, los productores incluyeron una historia en la que los más pequeños formaban un grupo, así nació Santa Justa Klan.

"Nos sentaron en la oficina y nos dijeron que si nos apetecía montar una banda. Como mi padre era músico (Liberto Villagrasa Muñoz) y yo tocaba un poquillo el piano me encantó la idea", afirma Elías. "Natalia Sánchez había tocado el piano de pequeña; Andrés de la Cruz se encargaba de la guitarra, luego cogieron a Adrián Rodríguez porque era el que mejor cantaba de los cuatro", añade.

"No éramos muy conscientes de lo que estábamos viviendo, de la suerte que tuvimos, porque los que vivimos ahora de la música sabemos lo complicado que es llegar a los sitios. Con los años me he dado cuenta de lo afortunado que he sido", admite el músico.

Víctor Elías tocando el piano.

P.- ¿Cómo fue gestionar el éxito de la serie y del grupo?

R.- Era raro salir a la calle y que me pidieran autógrafos con esa edad. Tuve la suerte de que mis padres lo normalizaron mucho, me enseñaron que esto son altos y bajos, que no se me subiera a la cabeza. Hay que normalizarlo, pero también tenemos el deber moral de atender a la gente que nos sigue.

P.- ¿Seguís en contacto los miembros de la serie?

R.- Hablo mucho con Natalia y Andrés, la música me ha unido a Fran, con el que llevo trabajando los últimos cinco años. También viví con Adrián un tiempo compartiendo piso… formamos una familia y, aunque a lo mejor estés dos años sin hablar, cuando te ves, es como si no hubiera pasado el tiempo.

Capítulo 25 de Los Serrano.

P.- ¿Y cómo fue ese reencuentro en el videoclip de Fran Perea de Uno más uno son 20?

R.- Fue algo muy emotivo volver a encontrarnos porque, por ejemplo, a Verónica llevábamos sin verla como 18 años o algo así. Hubo muchas emociones.

P.- Telecinco emitió recientemente, para celebrar el 20 aniversario, el primer capítulo de Los Serrano: ¿Lo vio?

R.- Me quedé pillado viéndolo, pensé al verla que la serie tenía mucho ritmo y me era complicado apartar la vista de la televisión porque estaban pasando cosas todo el rato. Evidentemente, respecto a nuestro trabajo personal, cada uno pensaremos, como es lógico y normal, que ahora lo haríamos de una manera distinta 20 años después, pero el resultado era bueno, ahí está y sigue funcionando en plataformas (actualmente se puede ver Los Serrano en Amazon Prime Video).

Reencuentro de Los Serrano.

La vida después de Los Serrano

Tras acabarse la serie, cada actor tomó su camino en otras series, cine, o la música, como eligió Elías. "Estudié la carrera de piano, pero por la rama del jazz. Como soy muy hiperactivo la música me gusta más que la interpretación". "Invertí parte de lo que gané en Los Serrano en formación musical e instrumentos. También estudié sonido. Nunca me compré un coche lujoso, algo que a mí me daba bastante igual, prefería comprarme algún instrumento", comenta.

"Entonces comencé a tocar en orquestas, como hacen todos los músicos, gratis y probando. Mientras hacía trabajos de actor poder pagarme unos buenos estudios de música hasta que ya pude vivir de ella", afirma el madrileño.

Víctor Elías.

P.- ¿Qué comparten la interpretación y la música?

R.- Las dos cosas lo que comparten es que te subes a un escenario y transmites sentimientos, a mí eso me flipa. Pero también con los años me doy cuenta de que no solo me gusta estar encima del escenario, también me gusta trabajar en producción.

P.- ¿Qué es de su vida en la actualidad?

R.- Estoy con la gira de Fran Perea Uno más uno son 20, que la hemos producido juntos tanto musicalmente como ejecutivamente y la dirijo yo, aunque también toco con él. También llevo la gira de Ana Guerra; las galas de Cadena Dial Latino; estoy haciendo la música para Urban, una nueva serie de Amazon Prime Video; llevo la supervisión musical de la serie de Telecinco Entrevías; la música de la película 366; el año pasado estuve de gira con Taburete; con Pablo López… van saliendo proyectos, van entrando otros, pero la verdad que todo muy enfocado a la música.

Víctor Elías tocando con Taburete.

P.- ¿Y qué tal con Taburete?

R.- Son impresionantes. No solo no solo ellos como personas, sino el grupo, que musicalmente es una auténtica burrada. Lo que pasa es que en España tenemos muchos prejuicios y hasta que la gente se ha dado cuenta, han tardado un pelín más en triunfar. Pero da gusto que ellos han demostrado, con constancia y mucho valor, seguir haciendo su música, les ha dado igual lo que en un momento dado la gente decía u opinaba.

Hace nada estaban llenando el WiZink Center de Madrid demostrando con creces que son un grupo de los de toda la vida, que son musicazos y que son muy buena gente, la verdad. Y eso, creo, que se transmite en un escenario.

Víctor Elías con Ana Guerra.

P.- También estuvo en el programa de Televisión Española Cover Night junto a Ana Guerra

R.- Como dirijo su gira, esa fue la presentación de su single. Fue estupendo estar con Ruth Lorenzo, Miguel Bosé…

P.- ¿Es cierto que es primo segundo de Letizia Ortiz?

R.- Si, somos familia lejana (Víctor Elías y la reina Letizia son primos segundos ya que Amelia Álvarez del Valle, la madre del músico y actor, era prima hermana de Jesús Ortiz, padre de la reina).

