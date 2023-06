"Mis compañeros seguirán a Prigozhin a muerte": así se vive la rebelión desde dentro del Grupo Wagner

“Todos los chicos entendimos que había comenzado una guerra civil cuando el viernes escuchamos a Prigozhin clamando venganza desde su canal de Telegram”. Así responde un miembro del Grupo Wagner, con el que logramos contactar por teléfono a última hora de este sábado. El veterano, de 38 años, se encuentra acantonado en el Resort Sunmarrin de la ciudad rusa de Anapa, un lugar al que trasladan a los heridos. Estamos en la retaguardia, aunque la situación es casi tan explosiva como en el frente.

“Seré sincero. Yo diría que la mayoría de los chicos están con Prigozhin. Dicen que es como un padre para ellos y le apoyan totalmente. Muchos están dispuestos incluso a renovar el contrato. Ahora mismo, mientras te hablo, hay aquí un puñado de soldados esperando a que les entreguen armas a las puertas de los hospitales y los hoteles. Muchos de los que están atendiendo aquí tenían solo heridas leves y están de nuevo listos para combatir".

De momento, las tropas de Wagner que se desplegaron hacia Moscú han vuelto a sus bases. Pero la adrenalina entre los mercenarios está a flor de piel. Si Yevgeny Prigozhin, su líder, decide retomar la ofensiva ellos le seguirán sin dudarlo. "Sólo aguardan órdenes para comenzar a tomar posiciones en la ciudad. Entre tanto, pasamos el tiempo fumando cigarrillos y hablando de lo sucedido hasta el momento y de lo que podría ocurrir a partir de ahora”, cuenta el veterano.

La conversación que mantenemos con el combatiente en plena crisis tiene el aire furtivo propio de un acto de delación. A petición de él, no mencionaremos su apellido. “Me fusilarían de inmediato si supieran que estoy hablando con un periodista occidental, así que limítate a decir que mi nombre es Iván”, afirma. Y le creemos. Por mucho menos han reventado a golpes a otros camaradas acusados de traición. “Una muerte de perro para un perro”, aseguró en noviembre el capo de la Wagner para justificar el ajusticiamiento de un desertor a golpe de almádena.

Iván afirma que el órdago de su comandante en jefe no les han pillado del todo desprevenidos en Anapa, porque hacía mucho tiempo que el ambiente estaba enrarecido, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Aun así, algunos entre la tropa no terminan de entender que Prigozhin se haya atrevido a desafiar de esa manera a Putin, pues no hace siquiera un mes que el presidente ruso elogiaba al líder de los mercenarios por el papel de sus tropas en la conquista de Bajmut.

Prigozhin visita a soldados en Anapa

Objetivo: el ministro de Defensa

La caja de los truenos se abrió de par en par hace un par de días, cuando el oligarca al frente de la compañía militar privada se descolgó en su cuenta de Telegram culpando al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, del ataque a Ucrania y asegurando que muchos de sus hombres habían sido fulminados por un ataque del propio Ejército de Rusia contra su retaguardia.

Hacía semanas que Prigozhin lanzaba furibundas diatribas contra Shoigu, a quien describía como un vago propenso a las "rabietas paranoicas". Pero el viernes fue más lejos y le culpó directamente a él y a sus amigos oligarcas de la invasión a gran escala. No había segundas lecturas posibles. Para el dueño de la Wagner, el ejército ruso había liderado de manera incompetente una guerra sin sentido que está sembrando las cunetas de cadáveres rusos.

Para iniciar la rebelión, Prigozhin retiró de Ucrania al grueso de sus milicianos. Ordenó a todos sus hombres que hicieran el petate a toda prisa, pero sin aclarar adónde iban o por qué les retiraban del teatro de operaciones. Según nuestro confidente, en la marcha hacia Moscú que organizó Prigodzhin tomaron parte al menos unos 20.000 hombres, mientras varios miles más aguardaban para ser movilizados (una cifra que no hemos podido confirmar). Entre esos miles más susceptibles de sumarse a los combates si la rebelión hubiera llegado a extenderse se hallaban los cientos de soldados convalecientes concentrados, al igual que Iván, en la región de Krasnodar.

Tropas de Wagner en Rostov Efe

Un resort en el Mar Negro

Echamos un vistazo a las fotos del resort desde el que nuestro contacto nos devuelve los mensajes y se asemeja a lo que en verdad es: un hotelito muy decente a orillas del Mar Negro. Anapa es una conocida ciudad turística del krai de Krasnodar, situada a 421 kilómetros al sur de Rostov del Don. Desde que comenzó la guerra, viene a ser uno de los enclaves principales donde trasladan y atienden de sus heridas a los mercenarios alcanzados por los ucranianos. Según el soldado, muchos de los hombres hospitalizados con lesiones leves fueron llamados este sábado a sumarse al alzamiento de Prigodzhin contra el Kremlin.

¿Qué hace alojado un veterano de la Wagner en un hotel con aspecto de hormiguero de Benidorm situado a orillas del Mar Negro? Intentamos reservar habitación y descubrimos que el sistema de reservas se halla deshabilitado para que todo lo que resta del año. De hecho, Prigozhin reservó todas las habitaciones al comienzo del conflicto. Como los presidiarios no recibían atención en los centros hospitalarios del Ministerio de Defensa, el cocinero de Putin tuvo que sacarse estos hoteles de la manga.

Hotel Sunmarinn, en la ciudad de Anapa

“Muchos de los prisioneros reclutados por la Wagner en las prisiones rusas fueron enviados de inmediato a casa tras finalizar su contrato de seis meses”, nos explica el mercenario. “Sin embargo, los heridos fueron remitidos previamente a hospitales del Donetsk y de Lugansk, desde donde eventualmente eran redirigidos a los llamados centros de rehabilitación de Krasnodar. A veces, son tratados aquí directamente. En ocasiones, solo pasan semanas matando el tiempo hasta que consiguen ser trasladados para una intervención quirúrgica a otros centros sanitarios de San Petersburgo”.

Los familiares de los 'wagneritas' se quejan a menudo de que en estas residencias no se presta a los heridos asistencia médica apropiada. Lo que sí hay es prostitución, drogas, alcohol y peleas salvajes para entretener la espera. Se han documentado numerosos casos de veteranos envueltos en una gresca que son devueltos tres meses a la picadora de carne ucraniana por tomar parte en una trifulca violenta.

Esta es la clase de lugar en el que se encuentra parte de la Wagner mientras su comandante avanzaba hacia la capital. En total hay unos veinte de estos hoteles convertidos en centros de rehabilitación por la zona. El propio Prigozhin visitó uno de ellos hace ahora seis meses para hacerse una foto con ex reclusos gravemente heridos.

'Wagner tiene razón'

“En el momento en el que ha estallado la sublevación había 4.300 wagneritas siendo atendidos en esta zona”, prosigue Iván. “Ochocientos de esos hombres se encuentran en el hotel Sanmarinn, que es donde estoy yo ahora. No te sabría decir a ciencia cierta, pero yo diría que más del 50 por ciento de los combatientes apoyan ciegamente a Yevgeny Prigozhin".

"Nuestros altos oficiales se han dirigido a nosotros en Anapa para pedirnos que le dijéramos a nuestros familiares que grabaran un vídeo de apoyo a Prigozhin y luego lo publicaran en las redes sociales con la leyenda ‘Wagner tiene razón’. Nos han dicho que esperemos la llegada de los fusiles y los pertrechos y que entonces nos darán nuevas instrucciones”.

La situación era tan confusa este sábado que por la ciudad de Anapa comenzaron a dispersarse los rumores, aparentemente falsos, de que la policía realizaba controles y redadas entre los mercenarios alojados en los hoteles. El propio gobierno de Krasnodar desmintió esas informaciones mientras negaba que se hubieran bloqueado las carreteras del krai.

Ex reclusos de la Wagner son atendidos de sus heridas en Anapa

La charla con Iván se prolonga subrepticiamente a trompicones durante cerca de una hora. “Entendemos que ésta es una guerra que podría durar años, aunque se nos ha dicho que Wagner capturará Moscú en 14 días mientras caen a su paso otras ciudades”, nos confesaba el ex prisionero mientras comenzaban a extenderse las noticias de que el avance de la columna de la Wagner a Moscú se habría detenido.

El motín no está en el contrato

Algunas horas antes, Prigodzhin había declarado que había tomado la ciudad de Rostov del Don sin hallar resistencia. Sus tropas pusieron bajo su control el estado mayor ruso en la localidad y las columnas sublevadas alcanzaron la región de Voronezh. Después, enfilaron hacia Buturlinovka y Borisoglebsk y siguieron empujando hasta Lipetsk.

En respuesta al motín, el Ejército de Rusia se apresuró a bloquear todos los accesos a Moscú por carretera mientras los federales abrían un caso penal contra el líder del levantamiento. El ejército ruso abrió fuego, incluso, contra la columna de Wagner para frenar su avance hacia Moscú por carretera.

Y mientras los rumores se mezclaban con los hechos, los ánimos se caldeaban entre los mercenarios convalecientes concentrados en las ciudades del Mar Negro. Iván, sin embargo, no se encontraba entre los miembros de la Wagner dispuestos a sumarse a la sublevación. “Fui condenado por un crimen y cumplí parte de la condena en una colonia penal de alta seguridad hasta que firmé mi contrato con la compañía”, afirma.

Centro de rehabilitación de mercenarios en Anapa

“Combatí en Ivanovo, cerca de Bajmut, y resulté herido en la lucha. Ahora os hablo desde el centro de rehabilitación, pero soy un hombre libre porque mi contrató ya expiró y Putin me ha indultado. Tengo todos los documentos en las manos y solo espero a que me paguen para salir de aquí. Yo no estoy con Prigozhin, ni voy a luchar contra Putin”, añade.

Nos proporciona un listado detallado de los vehículos — marcas, colores, modelos y matrículas— en los que se mueven sus líderes militares por la ciudad. Se diría que desea que el Ejército de Rusia identifique y fulmine a sus antiguos mandos.

La tensión continuaba entre los mercenarios cuando el jefe de Wagner anunció el repliegue de las tropas. ¿Cómo se explica entonces una sublevación de este calibre? Iván cree que Prigozhin “estaba muy quemado con Shoigu y soltó un órdago con la esperanza de que Putin se pusiera de su lado en perjuicio del ministro de Defensa”. No es el único que cree que “ha sido una colisión de egos entre matones”. Entre los mercenarios cunde la idea de que Putin no va a perdonar lo sucedido y que, pase lo que pase, ahora es Prigozhin quien podría ser defenestrado.

