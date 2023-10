Hailey y Justin Bieber comparten la cazadora que querrás copiar (con tu novio) para tus looks 'oversized'

La influencia de las celebs en el mundo de la moda es innegable, y si hay una pareja que sabe cómo hacer temblar las tendencias, son Hailey (26 años) y Justin Bieber (29). La modelo y el cantante son conocidos por su estilo único y sorprendente, donde tan pronto van a juego como se convierten en las dos caras de la moneda con looks de la amiga que "no se arregla" para salir y aparece radiante, y la que de verdad no se arregla.

Hailey Bieber es una de las figuras más influyentes en la industria de la moda y la belleza. Cada vez que lleva, prueba o lanza una prenda, rápidamente se convierte en tendencia. De estilo desenfadado y cómodo, sus looks suelen ser muy inspiracionales ya que cualquiera puede copiarlos de forma sencilla. Su capacidad para combinar prendas diarias con un toque de elegancia, la ha convertido en un referente para las veinteañeras que desean recrear sus looks.

En una de sus últimas apariciones hemos visto cómo lucía una prenda a juego con su marido que nosotras también queremos llevar de la misma forma. Se trata de una cazadora de napa oversized que puede convertirse en el elemento estrella de tus looks con un toque de comodidad y estilo, demostrando que no necesitas un armario lleno de ropa de diseñador para lucir bien.

[Cómo conseguir un efecto 'natural glow', la tendencia de maquillaje que adora Hailey Bieber]

Cazadora bomber con cruces, de Mod Wave Movement.

Las cazadoras de cuero se convirtieron en las protagonistas de los estilismos de Hailey y Justin. Mientras él las suele llevar con sudaderas o polos, pantalones de traje anchos y zapatos clásicos, Hailey optó por un look más preppy y en su estilo. Toda una prueba de que el estilo de pareja puede ser igual de impactante y a la moda que el estilo individual. Compartir prendas con tu pareja puede ser una forma divertida de fortalecer los lazos y crear looks conjuntos. Esta tendencia demuestra que no importa a quién le pertenezca la cazadora, sino cómo la lleves.

Esta tendencia demuestra que las parejas pueden compartir elementos de estilo y crear looks únicos juntos. La moda es una forma de expresión personal y creativa, y la combinación de prendas oversized con un toque de elegancia es una muestra de cómo la comodidad y el estilo pueden ir de la mano. Si estás buscando ya la que va a ser tu prenda estrella, ahora MWM tiene las cazadoras que se convertirán en tus grandes aliados y que podrás incluso intercambiar con tu pareja día tras día. Prendas en tendencia tanto para él como para ella que combinan con cualquier look y que, gracias a su versatilidad, se han ido directas a nuestra wishlist del momento.

Sigue los temas que te interesan