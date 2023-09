Cómo conseguir un efecto 'natural glow', la tendencia de maquillaje que adora Hailey Bieber

Las tendencias beauty evolucionan constantemente, debido a la influencia de las pasarelas, las redes sociales y la cultura del street style que ofrecen las celebrities más influyentes de la moda, como Hailey Bieber (26 años). A través de sus perfiles, la modelo ha mostrado sus rutinas faciales y los productos de maquillaje en los que confía para conseguir el tipo de maquillaje que le gusta. La influencer, además, explica el paso a paso para que sus seguidores puedan imitarlo.

Hailey Bieber no está comprometida con ninguna tendencia, pero sí hay una por la que siente especial predilección, tal y como confirman sus publicaciones en Instagram y sus diferentes apariciones públicas. Se trata del natural glow, un efecto que consiste en llevar las mejillas sonrosadas. Es una apuesta tendy y versátil que favorece y se adapta de todos los gustos y tipos de pieles.

Para conseguirlo, la firma You Are The Princess cuenta con una base cremosa, llamada Rescue Cream, que da un toque glow en las mejillas y en los labios, similar al beauty look de Hailey Bieber. Además, es una solución accesible y efectiva para lograr un aspecto natural al instante y estar al día con las tendencias de la temporada. Se vende por apenas cuatro euros.

Hailey Bieber con un maquillaje con efecto 'natural glow'. Instagram

Como punto positivo, también destaca su sencilla aplicación, facilitando la rutina de maquillaje diaria. Así, se perfila como una opción perfecta cuando se quiere conseguir un efecto 'buena cara' de forma casi inmediata. Es un producto que revitaliza y aporta un toque de color en una sola aplicación, siendo fácil de difuminar al instante.

Para obtener el efecto deseado, simplemente se debe aplicar una pequeña cantidad en cada mejilla y difuminar con los dedos o una beauty blender, mediante movimientos rápidos. Quienes también quieran utilizarlo como labial, tendrán que aplicarlo sobre los labios y dejarlo secar hasta que la piel absorba el color. Dependiendo del acabado que se quiera conseguir, se puede elegir un tono en concreto o mezclar varios de ellos. La Rescue Cream está disponible en cuatro colores que van desde los rojizos, pasando por los rosados y hasta los anaranjados.

Cabe puntualizar que cuando se trata de lograr el efecto natural glow usando rubor, la elección del tono adecuado para el tipo de piel y la técnica de aplicación son clave. Y es que el formato crema es una fórmula que se integra de manera fluida en la piel, proporcionando un aspecto natural y fresco.

