La gabardina de 7.500 euros de Kim Kardashian: es de Balenciaga y tiene efecto piel de serpiente

Con el fin del verano, no sólo llega el otoño, sino que, también, para los amantes de la moda es su momento: Mercedes-Benz Fashion Week -y añada aquí usted la ciudad que considere, desde Nueva York a Madrid-.

En la noche de este pasado martes, 12 de septiembre, Kim Kardashian (42 años), con motivo de la Fashion Week de La Gran Manzana, salía a cenar por la ciudad de los rascacielos junto a sus amigas Lauren Sanchez (53), esposa de Jeff Bezos (59), y Nicky Hilton (39), hermana pequeña de Paris Hilton (42).

Para la ocasión, lucía un outfit cien por cien otoñal. La pieza principal es, la que, sin lugar a dudas será una de las gabardinas más buscadas de la temporada. Se trata de un trench coat de Balenciaga, en color borgoña, con piel de borrego y estampado de piel de serpiente.

Kim Kardashian con gabardina de Balenciaga. Gtres

Lleva solapas anchas de muescas, lazada en la cintura, bolsillos laterales, dobladillo recto y largo hasta el suelo. Su precio, según consta en la web de Farfetch, donde se adquieren piezas de superlujo, es de 7.500 euros. "Nos hemos asociado con Good On You, una agencia independiente que clasifica el desempeño de las marcas en relación con su impacto en el planeta, las personas y los animales, con una calificación multicriterio simplificada a una escala de cinco puntos", desvelan desde la firma.

Y añaden: "Para conseguir nuestra etiqueta conscious, las marcas más grandes deben obtener una puntuación mínima de cuatro sobre cinco (Bueno), mientras que las marcas más pequeñas deben obtener una puntuación mínima de tres sobre cinco (Es un inicio). Este artículo proviene de una marca con una puntuación de cuatro sobre cinco (Bueno») por Good on You". Pese a ello, advierten que no pueden asegurar que ese artículo de lujo haya sido realizado con materiales responsables.

Vuelven Las Kardashian

"Ok, guys! We're back, did you miss us? 'cause we missed you!" Con estas frases, ya virales en TikTok, Kim Kardashian anuncia el regreso de The Kardashians, el programa que cumple su cuarta temporada en HULU y Disney+ y donde sus millones de fans alrededor del mundo podrán ver no sólo el despliegue de moda constante que regalan las hermanas -y la madre, Kris Jenner (67)- sino las polémicas y enrevesadas tramas entre ellas y quienes orbitan a su alrededor.

