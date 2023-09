Cristina Castaño, destrozada tras la muerte de su tío, Pepe Domingo Castaño: "Dejas un vacío enorme en la familia"

Este domingo, 17 de septiembre, desgraciadamente, se escribe con nombre propio: Pepe Domingo Castaño. El mítico comunicador y periodista deportivo ha fallecido a los 80 años tras varios días ingresado en un hospital. Una triste e inesperada pérdida que ha dejado devastada a su familia: su mujer, María Teresa Vega, y los dos hijos que tuvieron en común, Óscar y Hugo.

No obstante, los familiares directos de Pepe Domingo no son los únicos que están llorando su fallecimiento. La actriz Cristina Castaño (44 años), sobrina de Pepe, se encuentra destrozada. Ambos estaban muy unidos y la admiración era mutua. Para Pepe Domingo Castaño, la actriz de La que se avecina era su "querida sobrina", y en los momentos más importantes de ambos han estado presentes.

Por eso, este día 17 de septiembre Cristina Castaño, rota de dolor, ha utilizado sus redes sociales para rendirle su homenaje más especial en forma de carta. "Te has ido esta madrugada y dejas un vacío enorme en la familia Castaño. Qué honrada de haberte podido celebrar tu 80 cumpleaños".

[Quién es María Teresa Vega, la viuda que llora la muerte de Pepe Domingo Castaño: su matrimonio y sus dos hijos]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CRISTINA CASTAÑO (@cristinacastano.3)

Y añade: "Y qué honrados nos has hecho a todos los Castaño por haber convertido nuestro apellido en sinónimo de talento, esfuerzo, profesionalidad, alegría y disfrute de vivir, valentía en luchar por tus sueños, y amor y orgullo máximos por tu familia y tu pueblo".

En un momento dado de su suerte de carta, Cristina destaca el municipio natal de su tío, Padrón: "Hoy todo Padrón te llora, Pepe, y el Río Sar corre rebosante por las lágrimas de tu gente. Menos mal que tienes quien te reciba en este nuevo viaje. La abuela Rosa, Totó (mi padre) y Chicha te están esperando con una buena romería para celebrarte y hacerte la partida más llevadera".

Pepe Domingo Castaño junto a su sobrina, Cristina Castaño, en una fotografía de sus redes sociales.

Continúa Castaño, emocionada: "Un Santiaguiño do Monte a tu altura, con muchos gaiteiros y otros tantos mariachis. Le vais a liar una buena a San Pedro. Te celebraremos y te cantaremos siempre en cada fiesta y en la plaza que lleva tu nombre, tío. Nos dejas tristes pero sabiendo que disfrutaste la vida como nadie. DEP. Todo mi amor para Tere, Hugo, Oscar y tus nietos. Y para toda la pandilla".

Conviene recordar que Cristina Castaño lleva toda la vida dedicándose al mundo de la interpretación, y ha protagonizado ficciones tan famosas como La que se avecina o Toy Boy. Siempre ha contado con el apoyo de su tío, el cual le dio en vida valiosos consejos y supo ver en ella a una actriz en potencia.

En sus redes sociales, Pepe Domingo posteó varios momentos con su sobrina. Una de las últimas publicaciones tuvo que ver con el lanzamiento de su libro, en 2022, Hasta que se me acaben las palabras. Cristina estuvo presente, y así hablaba de ella en Instagram: "Con mi querida sobrina, la increíble CRISTINA CASTAÑO, presentando mi libro en EL PARTIDAZO de JUANMA CASTAÑO en Cope".

Sus baches de salud

Medios de comunicación y compañeros de profesión lloran este domingo la muerte del mítico periodista, a quien describen como un "genio de la radio", un "maestro de la comunicación" o la "mejor voz" de la radio española.

Con motivo de su último libro, Pepe habló el año pasado en la revista Diez Minutos de su familia. Poco dado a contar aspectos de su vida privada, el mítico comunicador se abrió en canal como nunca. Ensalzó, sobre todo, la figura de su mujer, María Teresa.

"Es mi novia eterna. La conocí una noche en Long Play y a quienes estaban conmigo les dije: es la mujer de mi vida y no sabía ni cómo se llamaba. Era modelo, acababa de llegar de Milán, aunque era gallega, me lancé y hasta hoy", manifestó.

Pepe Domingo Castaño junto a Mariano Rajoy, en enero de 2019. Gtres

Pepe deslizó entonces que el secreto de su longevo amor era "ceder mucho" y se deshizo en halagos hacia sus hijos: "Óscar es realizador de televisión, está en Gol, con Manolo Lama (61). Hugo es piloto de aviación, comandante y socio de Plus Ultra".

El malogrado comunicador había tenido varios sustos de salud en los últimos años. En 2013, sufrió un pequeño infarto y en 2020 se vio afectado por la pandemia del Covid-19. "No lo he pasado tan mal en mi vida, pero vivo por la gente. Me levanto y me acuesto por ellos", aseguró cuando pudo volver al trabajo.

Pepe Domingo Castaño ha sido muchos hombres en uno, desde cantante a animador radiofónico, pero, sobre todo, un "feliz del carajo", como diría su amigo Julio Iglesias (79), el cantante que lo llamaba para decirle "Pepito", apelativo cariñoso, "¿qué pasa?, ¿cómo va la política y el panorama del país?".



El locutor con cuatro premios Ondas, que ha partido de manera repentina, nació un 8 de octubre de 1942 en Dodro (A Coruña), ayuntamiento del que es Hijo Predilecto por su implicación con la comarca del Sar y por ser uno de sus grandes y fieles embajadores.

Sigue los temas que te interesan