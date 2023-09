Quién es María Teresa Vega, la viuda que llora la muerte de Pepe Domingo Castaño: su matrimonio y sus dos hijos

Este nublado y lluvioso domingo, 17 de septiembre de 2023, es un día aciago y triste para los medios de comunicación y el mundo del deporte. El emblemático periodista Pepe Domingo Castaño ha fallecido a los 80 años de edad en el Hospital de la Zarzuela, en Madrid, donde ingresó días atrás. Se ha tratado de un fallecimiento totalmente inesperado para su entorno más próximo.

Ha sido la cadena COPE, su casa profesional, quien ha anunciado el deceso en la mañana de este domingo 17, vía comunicado: "Ha fallecido Pepe Domingo Castaño en el Hospital de la Zarzuela de Madrid. Pepe se ha ido de manera repentina, rodeado de los suyos".

Pepe Domingo Castaño era una de las voces radiofónicas más conocidas en España, especialmente por los programas musicales y deportivos en La SER y la COPE. Esta pérdida deja especialmente destrozada y desarbolada a su familia. En concreto, a su esposa, María Teresa Vega, y los dos hijos que tuvieron en común, Hugo y Óscar.

Pepe Domingo ha dedicado su vida a la comunicación, pero también supo edificar una vida sentimental y familiar sólida. A pesar de ser un rostro muy reconocido, consiguió que su vida privada se quedase detrás de los micrófonos.

Eso sí, pese a este recelo, Pepe Domingo Castaño nunca ocultó el inmenso amor que sentía por su mujer, María Teresa, con la que se casó en segundas nupcias. Su historia de amor se hizo pública y oficial a mediados de los años 80, si bien es cierto que se conocían desde tiempo atrás, y antes de casarse fueron grandes amigos. Pepe siempre llamó a María Teresa, a nivel público, "mi novia eterna".

Vega fue en la época una reconocida modelo internacional y llegó a trabajar en Milán. A su regreso a España, fue cuando un buen día conoció a Pepe Domingo y juntos han estado de la mano durante 37 años. Puntualizar que el legendario comunicador deportivo estuvo casado anteriormente con María Luisa Seco, de la que se separó en 1981.

En el marco del libro que publicó en 2022, Hasta que se me acaben las palabras, Pepe Domingo Castaño fue entrevistado en la revista Diez Minutos, y en esa interviú habló de su amor por María Teresa. "Es mi novia eterna. La conocí una noche en Long Play y a quienes estaban conmigo les dije: es la mujer de mi vida y no sabía ni cómo se llamaba. Era modelo, acababa de llegar de Milán, aunque era gallega, me lancé y hasta hoy", manifestó.

Pepe deslizó entonces que el secreto de su longevo amor era "ceder mucho" y se deshizo en halagos hacia sus hijos: "Óscar es realizador de televisión, está en Gol, con Manolo Lama (61). Hugo es piloto de aviación, comandante y socio de Plus Ultra".

El malogrado comunicador había tenido varios sustos de salud en los últimos años. En 2013, sufrió un pequeño infarto y en 2020 se vio afectado por la pandemia del Covid-19. "No lo he pasado tan mal en mi vida, pero vivo por la gente. Me levanto y me acuesto por ellos", aseguró cuando pudo volver al trabajo.

Juanma Castaño ha explicado en las últimas horas que el locutor pasó sus últimos momentos acompañado por su mujer, sus dos hijos, Hugo y Óscar, y su fiel amigo y compañero de micrófonos, Paco González. El tanatorio de Pozuelo de Alarcón (Madrid) acogerá la capilla ardiente del periodista gallego, desde las 16:00 horas de este domingo, tal y como ha informado a EFE la Cadena COPE.

En la línea de los homenajes, la emisora radiofónica en la que Castaño trabajaba desde hace trece años emitirá desde las 12:00 de este mediodía del domingo 17 un programa especial de Tiempo de Juego, el espacio deportivo que conducía Pepe Domingo Castaño, en el que se le rendirá tributo.

Su llegada al éxito

Pepe Domingo Castaño nació en Drono-Lestrone, en A Coruña, el 8 de octubre de 1942, aunque se trasladó a Padrón siendo niño y allí vivió su infancia y parte de su juventud. Fue novicio dominico en un seminario asturiano y cursó estudios de Magisterio.

Su primer trabajo fue como contable. Después, a través de un anuncio de prensa, entró a trabajar en Radio Galicia, en Santiago de Compostela, en la que permaneció dos años, hasta que en 1966 se trasladó a Madrid. Sus primeros años en la capital fueron duros, pasando por problemas económicos hasta encontrar el trabajo deseado en cualquier emisora madrileña.

Trabajó vendiendo libros y grabando versiones en audio para la ONCE. Más tarde, vendrían el éxito y el reconocimiento profesional de los que ya nunca más se apeó.

