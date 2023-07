De Chenoa a Rosa López: todas las veces que tus iconos de los 2000 llevaron choker de flores

Algo que ya sabemos es que la moda es cíclica y prueba de ello es ver cómo las tendencias que triunfaron años atrás vuelven para llevarse este 2023, donde vemos todo aquello que ya se llevó en los 90 y, especialmente, en los años 2000. La estética Y2K se apodera de los looks del verano como ya lo ha venido haciendo en los meses anteriores. Una época donde la experimentación en la moda fue realmente la protagonista y los looks se convirtieron en los más excéntricos hasta el momento.

Sin embargo, también había prendas y accesorios mucho más asequibles a la hora de combinarlos en el día a día. Uno de ellos es la tendencia que no hemos dejado de ver día tras día desde que comenzase el verano, un accesorio que se puede llevar tanto con looks informales como formales para una boda o un evento y que le da un toque sofisticado a la par que elegante. Hablamos del choker, pero no un diseño cualquiera, sino el de flores que ya llevaron tus iconos de los 2000 más de una, dos y tres veces.

El choker de flores se posicionó como un accesorio que aportaba un twist de estilo a cualquier look, combinado con prendas ligeras y veraniegas. Y es que ningún icono de los 2000 se pudo resistir a este accesorio en tendencia. De hecho, las triunfitas del momento como Chenoa (48) o Rosa López (42) fueron algunas de las precursoras en una tendencia que es un indispensable en 2023. Este accesorio permite adaptarlo a un montón de looks así como gracias a la gran variedad de opciones que puedes encontrar en las tiendas, tanto en versiones más sutiles como en diseños más llamativos y coloridos. Además, también tienes la opción de hacerlo tú misma siguiendo el truco del pañuelo que circula por las redes sociales y que sienta de maravilla.

Rosa López durante una de sus actuaciones en 'Operación Triunfo'.

Ahora puedes encontrarlo en esta firma española con un diseño que es perfecto para llevar día tras día en verano. En colores pastel y con flores, así es la propuesta de Lausett para llevar este verano de la playa a la piscina. Un diseño hecho en metacrilato y piel que además es perfecto para favorecer el bronceado de la piel ahora que ya tiene un tono mucho más dorado y brillante. Su precio es de 75 euros.

Lausett es una firma de joyas fundada en 2016 por Laura Pérez Vega, directora creativa de la misma. Una marca de joyas divertidas, coloridas y originales que esta temporada estará por todas partes gracias a sus diseños de pendientes XXL que ponen el toque más chic a todos tus looks.

Choker de flores de Lausett.

