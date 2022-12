Vicky Martín Berrocal causa sensación entre sus fans con el collar más misterioso y original de Mango

Las prendas de ropa suelen ser los artículos que más se adquieren cuando se busca renovar el armario, ya que están en constante renovación. Pero también hay que prestar atención a los accesorios y es que un buen cinturón, unos pendientes vistosos o un collar diferente son capaces de dar la vuelta a cualquier outfit y convertirlo en el centro de las miradas.

Eso es justamente lo que le ha sucedido a Vicky Martín Berrocal (49 años) con su nuevo collar. Se trata de una pieza que la diseñadora ha compartido a través de sus stories de Instagram que la enamoró a primera vista.

"Este collar se pasa de bonito. Me lo he comprado en Mango. Ayer me lo puse por primera vez y no sabéis la de gente que me preguntó. Os lo dejo porque creo que es un regalo bonito de hacer", escribió junto a una fotografía en la que se podía ver el complemento. De color gris, casi negro, este choker destaca por su diseño con brillantes y por estar lleno de nudos, un efecto muy original que le da volumen.

Vicky Martín Berrocal mostrando su collar de Mango. Instagram

Tal debió de ser el aluvión de mensajes que recibió preguntando por el complemento que unas horas después publicaba una nueva imagen para enseñar cómo queda puesto. Acompañaba la fotografía con una mala noticia para todos esos followers que querían saber la referencia de la pieza: no la sabe.

"Me estáis preguntando la referencia porque no lo encontráis en la web... No la sé porque ya no tengo el cartón, pero solo os puedo decir que yo lo compré en tienda", fue su respuesta.

Lo cierto es que, a la hora de redactar este artículo, es imposible encontrar la pieza, en la página web de Mango. Eso sí, parece que forma parte de su nueva colección de fiesta, pues son varias de las modelos lo lucen en sus cuellos al mostrar vestidos, americanas y chaquetas.

Collar de Mango. Mango

Aquellas que lo quieran para esta Navidad, ya sea para sí mismas o para sorprender con un regalo, tendrán que acercarse a una de las muchas tiendas que Mango tiene repartidas por la geografía española y comprarlo in situ. Lo que sí queda claro es que queda muy bien, pues este choker está cargado de originalidad y pega tanto con looks elegantes como con aquellos de aspecto roquero. Una inversión para llevar a todos lados y sorprender a todo el mundo.

