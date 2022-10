Descubre la sudadera 'crop' y la minifalda de Paula Echevarría que está arrasando en Mango

Los expertos en moda e influencers defienden siempre que pueden que un buen complemento es capaz de cambiar cualquier estilismo. Del mismo modo, hay piezas que sirven para todo y se pueden lucir en un sinfín de situaciones posibles. Paula Echevarría (45 años) lo sabe bien.

Cuando se trata de moda, la actriz no suele defraudar. Así lo demuestran los cientos de comentarios que recibe casi a diario en su perfil de Instagram, convertido en un escaparate de ropa virtual. En su última publicación, la influencer, y exmujer de David Bustamante (40), ha vuelto a dejar patente que es única para lucir prendas o conjuntos cómodos y prácticos, pero también elegantes.

De este modo, estos outfits te pueden servir tanto como para acudir a una cita de amigas como para convertirlo en el match de un estilismo de invitada. "En un lugar de La Mancha... (bueno, en varios). Y con ellas...", postea Echevarría al mismo tiempo que deja claro que su total look es de Mango, su firma fetiche de un tiempo a esta parte.

[Altas, planas y cómodas: Paula Echevarría descubre las botas para acertar siempre]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Este look es, sin duda, uno de los más aplaudidos en este otoño de 2022. Cómodo, práctico, versátil, pero también elegante. Todos esos adjetivos casan a la perfección con este conjunto, dos piezas de Mango, compuesto por una sudadera crop y una minifalda, de cuadros en tonos grises. No hay que olvidar que los dos piezas son las novedades más aclamadas del street style.

La tela de punto nos dará, además, la dosis justa de abrigo que necesitamos para los meses de frío venideros. Ambas piezas, una sudadera corta y una mini falda, se pueden usar también por separado. Por un lado, la sudadera crop cuesta 25,99 euros; por el otro, la minifalda podrá ser tuya por el mismo montante, 25,99.

Las botas que luce Echevarría también son de Mango. Estas botas de caña alta superan la altura de la rodilla y tienen punta redondeada y tacón flat. Según marca la página web, estas botas tienen un precio de 59,99 euros. Por lo tanto, si deseas lucir este conjunto de Paula al completo, deberás desembolsar casi 112 euros.

Las reacciones de los seguidores de la actriz no se han hecho esperar, haciendo referencia a su visita a Castilla-La Mancha: "Te ha faltado venir a Tomelloso", "Tienes que ver Villanueva de los infantes, cerca de Almagro. Precioso pueblo", "¿El gorro también es de Mango?","Me encantan las botas", "Me encanta la sudadera".

Sigue los temas que te interesan