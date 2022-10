Karelys Rodríguez aterriza en Madrid tras la ruptura de Cayetano y Eva: desvelamos con quién ha estado

Unos días después de conocerse la noticia de la separación de Cayetano Rivera (41 años) y Eva González (45), Karelys Rodríguez (30) regresa a España acaparando toda la atención. La supuesta relación sentimental que habría mantenido con el torero en el pasado mientras estaba casado la convierte en protagonista de esta mediática ruptura.

Fue en 2019 cuando se produjo el escándalo al publicarse unas imágenes del hijo de Paquirri con esta abogada canaria en Londres, donde reside. Posteriormente, ella aseguraba en diferentes entrevistas que llevaban viéndose con él alrededor de seis años. Aunque el torero demandó a la revista que dio aquella exclusiva, el pasado mes de febrero le comunicaban que había perdido el juicio.

Ahora Karelys aterriza en Madrid y el viaje no parece ser casual. Lejos de mantenerlo en privado debido a lo delicado de la situación, lo ha anunciado a través de sus redes sociales con varias imágenes. Pero ¿qué ha venido a hacer?, ¿con quién se ha visto?

[Las misteriosas palabras de Karelys Rodríguez antes de conocerse la crisis entre Eva González y Cayetano Rivera]

Imagen del aeropuerto de los 'stories' de Karelys. Instagram.

La abogada era interceptada por las cámaras a su llegada y respondía amablemente a los reporteros, lanzando alguna indirecta. Primero aseguró que su vida "no gira en torno" a la ruptura de Eva y Cayetano. No quiso comentar la noticia de la separación, pero lo que dijo fue significativo: "Yo estoy tranquila y muy feliz, y no voy a mandar mensajes a nadie. Otra cosa es que me los manden a mí". Con esta frase deja abierta la posibilidad de un posible contacto con el torero ahora que parece volver a estar libre.

Una vez superado el encuentro con la prensa, Karelys fue la cita que tenía pactada y que era muy especial para ella: la celebración del cumpleaños de un amigo. Fue recibida por una de sus íntimas. "Mi bella ya está aquí", escribía esta joven junto a una foto en la que se podía ver a Karelys brindando con una copa de vino y vestida de negro, con vaqueros negros y un top básico del mismo color.

El lugar elegido para cenar y que el homenajeado de la noche soplara las velas fue el restaurante El Hombre Pez. Está ubicado en la calle Velázquez y es uno de los más originales y exóticos de la ciudad, ya que combina la cocina cántabra con la hindú. Allí disfrutaron de los platos más exquisitos del menú y de la animación del local, en un ambiente lleno de luz y con una decoración muy llamativa. Hacía buena noche, así que eligieron la terraza.

Karelys cenó en un exótico restaurante. Instagram.

La visita de Karelys Rodríguez a España podría tener más razones al margen de reunirse con sus amigos. No sería de extrañar que hubiera pactado alguna entrevista con algún programa de corazón como Fiesta, donde ya conoce a parte del equipo porque ella colaboró durante un tiempo con Viva la vida. El Deluxe también tendría muchas posibilidades si decidiera romper su silencio ahora que Cayetano Rivera se ha separado.

Karelys vuelve a España en plena crisis de Cayetano y Eva González

No sería nada extraño, pues en su día la abogada canaria concedió varias exclusivas en conocidas revistas y se paseó por diferentes platós contando su presunta historia de amor con el torero. Mientras tanto, Eva González y su todavía marido continúan en silencio, aunque ella se ha quitado la alianza de boda, un gesto significativo. La presentadora y Cayetano viven separados desde hace un tiempo y tratan de llevar una relación cordial por el bien del hijo que tienen en común. La reaparición de Karelys en los medios podría acabar con esa paz.

Sigue los temas que te interesan