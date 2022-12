Jane Fonda desvela en qué punto se encuentra el cáncer que padece: "La última sesión de quimio fue difícil"

Buenas noticias para la actriz Jane Fonda (84 años). Tres meses después de anunciar que padecía un linfoma de Hodgkin, la estadounidense ha informado a sus seguidores de que su cáncer está en remisión. Lo ha hecho a través de una emotiva publicación compartida en su perfil de Instagram este viernes, día 16 de diciembre.

Jane Fonda ha titulado el post como "el mejor regalo de cumpleaños", haciendo referencia a la celebración de sus 85 años de vida, que festejará el próximo 21 de diciembre.

"La semana pasada mi oncólogo me dijo que mi cáncer está en remisión y que puedo suspender la quimioterapia. Me siento tan bendecida, tan afortunada", comienza Jane Fonda en su texto. "Agradezco a todas las personas que rezaron y me enviaron buenos pensamientos. Estoy segura de que jugó un papel en las buenas noticias", añade.

Para continuar, la reconocida actriz cuenta otros detalles de su proceso. "Estoy especialmente feliz porque mientras mis primeros cuatro tratamientos de quimioterapia fueron bastante fáciles para mí, solo unos días de cansancio, la última sesión de quimioterapia fue difícil y duró dos semanas, lo que dificultó mucho lograr cualquier cosa", explica.

Las consecuencias del último tratamiento, tal y como explica, mermaron cuando retomó su trabajo como activista medioambiental. "Los efectos desaparecieron justo cuando fui a DC para el primer mitin, el de Fire Drill Fridays. Gracias a Dios por eso, porque fue una semana ocupada. Además de la manifestación, hice cabildeo y hablé dos veces en Democracy Alliance, todo en un esfuerzo por detener el trato paralelo del senador Joe Manchin que los activistas climáticos llaman el 'Trato Sucio'", cuenta la actriz.

Fue el pasado mes de septiembre, cuando Jane Fonda compartió en sus redes sociales que padecía linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. Entonces explicó que se sometería a un tratamiento de quimioterapia por seis meses.

Pese a su estado de salud, Jane Fonda se mantuvo activa en su trabajo y muy esperanzada con su recuperación. "Este es un cáncer muy tratable, el 80% de las personas sobreviven entonces me siento muy afortunada", aseguraba en aquella publicación.

Aunque era consciente de que se trataba de un momento difícil, la actriz buscaba sacar un aprendizaje del proceso. En su opinión, el cáncer "es un maestro". Así, antes de finalizar dicho post comentó: "Estoy prestando atención a las lecciones que me depara. Una cosa que ya me ha mostrado es la importancia de la comunidad. De hacer crecer y profundizar la propia comunidad para que no estemos solos. Y el cáncer, junto con mi edad -casi 85- definitivamente enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades".

