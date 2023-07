"Me golpeabas estando embarazada": Yailin, expareja de Anuel AA, le acusa de maltrato físico y psicológico

Anuel AA (30 años) vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, tras haber sido señalado por parte de su expareja, Yailin, (21) quien le acusa de haberla golpeado en repetidas ocasiones. La expareja rompió su relación hace unos meses y como ellos mismos han evidenciado de manera pública, reina el mal ambiente entre ambos.

Sin embargo, lo que nadie esperaba eran unas acusaciones tan graves como las que ahora le ha lanzado Yailin a través de sus redes sociales. La joven de 21 años ha asegurado que el artista nacido en Carolina, Puerto Rico, la golpeaba mientras ella estaba embarazado de la hija de la pareja.

Anuel AA ha ignorado desde su nacimiento a su pequeña, algo de lo que Yailin le ha acusado repetidamente en las últimas semanas. Sin embargo, ahora ha estallado la tensión entre ambos y es que la joven ha llegado a publicar algunas fotos en las que incluso muestra las lesiones que el artista latinoamericano le habría provocado con sus golpes.

Los ataques de Yailin hacia Anuel AA

La relación entre Yailin y Anuel AA se rompió hace unos meses. Concretamente en febrero, cuando la pequeña Cattleya se preparaba para venir al mundo. Poco después, en el mes de marzo, ambos pusieron punto y final su matrimonio. Y a partir de ahí, arrancó el fuego cruzado entre ambos con continuos ataques y reproches.

Yailin le ha acusado recientemente de desentenderse totalmente del cuidado de su hija, a la que solo visitó cuando ambas estaban en el hospital. Sin embargo, desde entonces ha actuado como si no fuera su padre, algo que la joven no le perdona y le reprocha de manera constante: "Solo tienes una foto con ella en el hospital. Solo hiciste creer que eras un buen papá en las redes. Eres una rata".

Los ataques de Yailin contra Anuel AA Redes sociales

Días después de este ataque directo, ahora Yailin ha dejado una serie de mensajes en sus stories de Instagram en los que ha señalado duramente a su exmarido. Las acusaciones más graves son las que hablan de maltrato físico y psicológico. Al parecer, siempre según la versión contada por Yailin, Anuel AA la golpeaba mientras ella estaba embarazada de su pequeña, poniendo en riesgo y en peligro la vida de ambas.

En la foto que ha publicado la ex de Anuel AA, la joven muestra una de sus mejillas con un fuerte golpe. Además, acompaña la instantánea con la frase que el cantante ha hecho famosa durante toda su carrera: "Real hasta la muerte". Al parecer, el artista convertido en una de las mayores estrellas del género del reggaeton habría sumido a la joven en un auténtico calvario durante los últimos meses de su relación.

"Yo sí me río. Eres un narcisista. Dile al mundo que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero tampoco pensé que ibas a bajar así. Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes mientras estaba embarazada. Cuando parí y te dije que necesitaba dinero para la renta, para los pañales para la niña, para la leche para tu hija. Tú y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, mi ropa y las prendas. Me dejaste sin nada".

Anuel AA responde a los mensajes de su expareja

La guerra entre Anuel AA y Yailin ha estallado. El cantante puertorriqueño no se ha quedado atrás y también ha querido mostrar su versión de los hechos. Por ello, ha respondido a la joven, a quien acusa de mentir y de intentar difamarle y manchar su figura aprovechando que es un personaje de repercusión mundial.

"Siempre decías que te ibas a dar tú misma para decir que yo te pegaba y así tratar de meterme preso. Jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuvieras corazón para hacer eso o insinuar esta barbaridad. ¿Por qué esperar tanto para decir el abuso que pasaste? Mentirosa. No se dejen engañar. La verdad convence, no grita".

Una nueva polémica de Anuel AA

Anuel AA parece estar cumpliendo a la perfección con el manual de la estrella del reggaeton. A pesar de su juventud, todavía tiene 30 años, ya acumula una dilatada trayectoria en la élite, la cual ha estado marcada por sus éxitos, pero también por sus múltiples escándalos. De hecho, en los últimos meses ha sido protagonista de otra guerra, la que le ha llevado a cruzar mensajes e indirectas con su expareja más célebre, la también cantante Karol G (32), quien ahora mantiene una relación con el también artista Feid (30).

La estrella de Carolina ha protagonizado episodios de todo tipo en los últimos años, aunque ninguno tan importante como el que vivió en el año 2017. En aquel momento fue encarcelado por posesión de armas. Fue el capítulo más oscuro de su carrera, pero también una parte de su vida que le reportó un gran éxito, ya que muchos de sus aficionados encumbraron su figura como si se tratara de la de un mártir.

Justo a su salida de prisión, Anuel AA registró los momentos más dorados de su carrera. No obstante, ahora su vida está más marcada por los escándalos que por sus apariciones en los estudios de grabación, las giras y los escenarios.

