La apasionada historia de amor de Ana Guerra y Víctor Elías, la pareja que empezó odiándose y ahora se casa

2023 está llegando a su fin, y aunque este año quedará marcado para siempre como el de las rupturas entre los famosos patrios y celebrities internacionales, algunos de ellos todavía creen en el amor eterno. Los últimos en haberse prometido pasar toda la vida juntos han sido la cantante y compositora Ana Guerra (29 años) y su pareja desde hace casi dos años, el actor y músico Víctor Elías (32).

Su gran pasión común, la música, los unió. Fue a través de ella como se conocieron y como se enamoraron aunque para llegar al punto emocional en el que se encuentran ahora, es decir, a un paso del altar, atravesaron antes un complicado proceso en el que llegaron a odiarse.

Ha sido la exconcursante de Operación Triunfo la que ha desvelado en una entrevista que sus inicios con su razón de amor no fueron los más fáciles. "Mal, mal. En plan... no te soporto. Tuvimos una discusión tocha", declaraba Ana Guerra en Animales humanos, el pódcast presentado por Ibai Vegan.

"Víctor y yo nos conocimos porque cambié de banda y necesitábamos un director musical. Hicimos un casting a ciegas, eran tres personas las que se presentaban, y todos elegimos al mismo. Descubrimos que él era Víctor Elías", relata la tinerfeña. "Empezamos a currar juntos y nos empezamos a llevar fatal. Él tenía sus tiempos, yo quería que se involucrara antes en mi proyecto, pero él estaba con un montón de cosas. Tuvimos una discusión tocha. Me dijo 'léete mi currículum' y le dije 'así lo haré'", continuaba.

Pero con motivo de la gala Dial de 2021, tuvieron que trabajar juntos para dar forma a la apertura. Ella cantaba y presentaba; él, hacía las veces de director musical de ese magno evento en Tenerife. "Tuvimos que reunirnos para elegir las canciones de la apertura de la gala. Discutimos otra vez. Fuimos a cenar con el equipo y, eligiendo los temas, llegó Vanesa Martín y dije 'Complicidad', porque me encanta esa canción de Vanesa Martín, y dije 'la que nos falta' y él dijo 'la que nos sobra'. Y ese día... ese día cambió todo", detalla Guerra.

Seis años ha tardado Ana Guerra en relajarse con los medios de comunicación y con su vida personal después del programa que le dio la gama. Tras su salida de OT 2017, la prensa se interesó sobremanera por el día a día de los concursantes -Amaia (24), Alfred (26), Aitana (24)... - y quiénes fueron sus primeros amores. La joven canaria salió durante un tiempo con el actor Miguel Ángel Muñoz (40) aunque ninguno de los dos jamás confirmó la relación. Junto a Víctor, ahora Ana confiesa que ha "aprendido a vivir de una forma normal".

"Yo desaprendí a vivir de forma normal cuando salí de Operación Triunfo. Es que no es normal que te persiga la prensa, que la gente grite tu nombre por la calle, salir en las revistas del corazón... Él me ha enseñado a vivir normal. Víctor es mi persona favorita, la mejor persona que conozco, es supergeneroso. He aprendido a volar de la mano. Cada uno en nuestro camino, pero juntos vamos de la mano", expresa Ana con la voz entrecortada de la emoción. "Víctor me ha cambiado la vida", concluye.

La pareja, que acaba de anunciar su boda -aún sin fechas ni invitados- convive junta en un bonito piso de Madrid junto a sus dos perros Dumbo y Jack. Tras su acercamiento en noviembre de 2021 gracias a la gala Dial, fue en febrero de 2022 cuando la cantante y el músico confirmaban su romance publicando un hermoso vídeo en el que él tocaba el piano y ella ponía la voz. Al final resulto que, como dice la frase popular, "los que se pelean se desean".

